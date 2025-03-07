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 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore'den ortak tatbikata hazırlanan iki ülkeye açık tehdit: 'Korkunç bir bedel ödeyeceksiniz'

Kuzey Kore, Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonu artırmaya devam ediyor. ABD ve Güney kore'nin ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlamaya hazırlandığı bugünlerde gözdağı vererek, "Düşmanlarımız, egemen bir devleti kendini savunmak için en sert tedbirleri almaya mecbur bırakan aptalca ve pervasız savaş tatbikatları nedeniyle korkunç bir bedel ödeyecek" açıklamasında bulundu.

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Kuzey Kore'den ortak tatbikata hazırlanan iki ülkeye açık tehdit: 'Korkunç bir bedel ödeyeceksiniz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 09:49

Kuzey Kore, Kore Yarımadası ve çevresindeki gerilimi artırmaya devam ediyor. Resmi Kuzey Kore basını tarafından yayınlanan bir açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin önümüzdeki hafta itibariyle ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlayacağı hatırlatılarak, "Bu tatbikatta ülkemize karşı tam kapsamlı bir savaş simüle edilecek" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin düşmanlarının "yıllık" ve "savunma amaçlı" olduğunu ileri sürdüğü tatbikatların bölgesel gerilimi artırdığı savunulan açıklamada, "Dünyanın Mart ayının Kore Yarımadası'nda nasıl geçeceğini daha önce görülmemiş bir kaygı ve endişeyle izlemesi şaşırtıcı değil" yorumunda bulunuldu.

"HİÇBİR ÜLKE TEHDİTLER KARŞISINDA SESSİZ KALAMAZ"

ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri faaliyetlerini Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde de sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson'un Güney Kore'ye gelmesi ve ABD ile Güney Kore ordularının ortak bir gerçek atış tatbikatı yapması eleştirildi.

"Dünyadaki hiçbir ülke göz göre göre artan güvenlik tehditleri karşısında sessiz kalamaz" denilen açıklamada, "Bir yanıt vermek kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"ABD'nin askeri güç gösterilerinde rekorlar kırmaya devam etmesi halinde bizim de stratejik caydırıcılık uygulama konusunda rekorlar kırmaktan başka çaremizin kalmayacağını açıkça belirtmiştik" açıklamasında istinaden, "Düşmanlarımız, egemen bir devleti kendini savunmak için en sert tedbirleri almaya mecbur bırakan aptalca ve pervasız savaş tatbikatları nedeniyle korkunç bir bedel ödeyecek" ifadeleri kullanıldı.

TATBİKAT 10 MART'TA BAŞLAYACAK

ABD ordusundan yapılan açıklamada, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında Güney Kore ile birlikte ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın gerçekleştirileceği bildirilmişti. Tatbikatın, Washington - Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kuzey Kore nerede?
Kuzey Kore, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet. Yüzölçümü 120.540 km²'dir. Kuzeyinde Rusya ve Çin, güneyinde Kore Cumhuriyeti, doğusunda Japon Denizi ve batısında Sarı Deniz ile çevrilidir. Başkenti Pyongyang'dır.
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