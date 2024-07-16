Kuzey Koreli diplomat Güney Kore’ye kaçtı

16 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:32

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ABD 'sorumsuzluk' dedi, net bir şekilde uyardı: Kuzey Kore'ye 'diplomatik diyalog' çağrısı

ABD 'sorumsuzluk' dedi, net bir şekilde uyardı: Kuzey Kore'ye 'diplomatik diyalog' çağrısı

Güney Kore medyası, olayın kasım ayında yaşandığını belirtirken, 52 yaşındaki diplomatın 2016 yılından bu yana düzey Güney Kore’ye sığınan en üst Kuzey Koreli diplomat olduğunu duyurdu.

Güney Kore’ye kaçmadan önce Kuzey Kore’nin Küba Büyükelçisi olarak görev yaptığı kaydedildi.

Ri Il Kyu ise konuya ilişkin açıklamasında, ailesi ile birlikte Küba’dan uçtuğunu ifade ederek uçuşuna dair detay vermedi.

KAÇMADAN 6 SAAT ÖNCE BİLET ALMIŞ

Ri Il Kyu “Kaçmadan 6 saat önce uçak biletlerini satın aldım ve eşimi arayıp kararımı söyledim. Güney Kore olduğunu söylemedim ama yurt dışında yaşamayı söyledim" dedi.

TEDAVİSİ İÇİN GİTMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Chosun Ilbo gazetesi Ri'nin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın hastalığının tedavisi için Meksika'ya gitmesine izin vermemesi nedeniyle iltica etme kararı aldığını belirtmişti.

Ayrıca Gazete, Ri'nin iltica etmeden önce Küba'nın Güney Kore ile diplomatik ilişkiler kurmasını engellemeye yönelik faaliyet yürüttüğünü de kaydetmişti.

10 YILDA 2 BİN 700 KİŞİ İLTİCA ETTİ

İnsan hakları grupları, Çin’e sınır geçişlerindeki sert sınırlandırmalar ve yüksek ücretler nedeniyle son yıllarda daha az sayıda Kuzey Korelinin Güney Kore’ye geçtiğini ifade ediyor.

Ayrıca, Güney Kore’ye sığınan Kuzey Korelilerin büyük bir kısmının daha önce uzun süre denizaşırı ülkelerde yaşadıkları belirtiliyor.

Güney Kore hükümetinin verilerine göre ise geçtiğimiz yıl 196 Kuzey Koreli Güney Kore’ye sığınırken bu sayı 10 yıl önce 2 bin 700 oldu.