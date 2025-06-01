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 | Berrak Arıcan

Kuzey Kore'nin devasa savaş gemisi batmasın diye balonlarla tutuluyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Kuzey Kore, enkaza dönen 5 tonluk savaş gemisinin batmaması için çaba gösteriyor. Uydu görüntüleri, geminin denizin dibine inmemesi için beyaz büyük balonların kullanıldığını ortaya çıkardı.

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Kuzey Kore'nin devasa savaş gemisi batmasın diye balonlarla tutuluyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 12:54

Kuzey Kore'nin bilinen ikinci muhribi, geçtiğimiz haftalarda denize indirilirken kızaktan düştü ve ağır hasar aldı. 5 bin tonluk savaş gemisi, kısmen su altında kaldı. Uydu görüntüleri, geminin daha da batmaması için balonların kullanıldığını ortaya çıkardı.

Kuzey Kore'nin devasa savaş gemisi batmasın diye balonlarla tutuluyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

İFŞA OLMAMASI İÇİN ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

Ülke lideri Kim Jong-un'un 'utanç' olarak tanımladığı bu kazanın üzeri ise mavi bir örtüyle örtülmüş durumda. CNN International, balonların tam nedenini henüz doğrulayamadığını fakat geminin hızla onarılması için kullanıldığını belirtti. Zeplinlerde bulunan kaldırma gazından yararlanan balonların havada veya suda yüzebilen aerostat tipi uçaklar olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore'nin devasa savaş gemisi batmasın diye balonlarla tutuluyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

GEMİ BU ŞEKİLDE KURTARILAMAYABİLİR

Güney Kore Ulusal Meclisi milletvekili ve askeri analist Temsilci Yu Yong-weon, yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Gemiyi yeniden yüzdürmek için değil, geminin daha fazla su almasını önlemek için balonlar yerleştirildiği anlaşılıyor." dedi.

Kuzey Kore'nin devasa savaş gemisi batmasın diye balonlarla tutuluyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

New York Post'un haberine göre, diğer uzmanlar ise devasa savaş gemisinin sudan çıkarılmasının ek hasara yol açabileceğini, geminin ön kısmının hala iskeleye takılı kaldığını, gövdesinin geri kalanının ise onu aşağı doğru çektiğini açıkladı.

Uzmanlar, savaş gemisinin kurtarılmasında balonların yeterli olmayabileceğini, normal prosedürün geminin aşağıdan kaldırılması olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin devasa savaş gemisi batmasın diye balonlarla tutuluyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

KIZAKTAN HATALI İNDİRİLDİ

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisinin denize indirilmesi için ülke lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Chongjin Tersanesi'nde tören düzenlenmişti. Geminin üzerinde bulunduğu kızaktan hatalı şekilde kayarak yan yattığı ve karaya oturduğu açıklanmıştı.

Kuzey Kore'nin devasa savaş gemisi batmasın diye balonlarla tutuluyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Kaza nedeniyle yetkilileri suçlayan Kim, olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak nitelemişti. Tersanenin başmühendisinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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ETİKETLER
#kuzey kore
#kim jong-un
#deniz kazası
#Savaş Gemisi
#Balonlar
#Reparatur
#Dünya
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