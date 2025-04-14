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 | Berrak Arican

Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı

Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı. Kim Jong Un'un donanma filosundaki gemilerin 2 katından daha büyük olan geminin suda inşa halinde olduğu görüldü.

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Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı
KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 10:37

ABD merkezli Maxar Technologies ve Planet Labs'ın sağladığı uydu görüntülerine göre, Kuzey Kore'nin Nampo tersanesinde Kim Jong Un'un filosundaki gemilerin iki katından da büyük savaş gemisi inşa ettiği görüldü. CNN International'ın servis ettiği görüntüleri inceleyen analistler, savaş gemisinin füze taşıyacak şekilde inşa edildiği, güdümlü füze fırkateyni olduğu iddia edildi.

Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı

''KUZEY KORE'DE ÜRETİLEN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ''

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Joseph Bermudez Jr. ve Jennifer Jun tarafından yapılan değerlendirmede geminin yaklaşık 140 metre uzunluğunda olduğu belirtildi ve "Bu onu Kuzey Kore'de üretilen en büyük savaş gemisi yapıyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Donanması'nın Arleigh Burke sınıfı destroyerleri yaklaşık 153 metre uzunluğunda ve inşa halindeki Constellation sınıfı fırkateynleri ise 151 metre uzunluğunda olacak.

Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı

ABD'NİN HER YERİNE ULAŞABİLEN FÜZELERİ VAR

Kim Jong Un, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen uzun bir süredir silahlı kuvvetlerini modernize ettiği, yeni silahlar geliştirdiği ve ABD'nin neredeyse her yerine ulaşabilen kıtalararası balistik füzeleri test ettiği biliniyor.

KİM DENETİMDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Güney Koreli emekli amiral Kim Duk-ki, CNN'e yaptığı açıklamada Moskova'nın füze sistemleri için teknoloji sağlıyor olabileceğini düşündüğünü söyledi. Geminin görüntüleri ilk olarak devlet tarafından işletilen Kore Merkez Televizyonu'nun yayınladığı bir haberde yer aldı. Haberde Kuzey Kore lideri Kim'in geminin inşasını denetlediği görülüyordu.

Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı

RADAR SİSTEMLERİYLE DONATIMLI

KCTV'nin elde ettiği bilgilere göre, savaş gemisi dikey atım sistemi (Vertical launching system) ve tehditleri önceden gösteren radar sistemleri ile donatılmış durumda. Eski bir ABD Donanması kaptanı ve Hawaii merkezli analist Carl Schuster,uydu görüntülerini inceledikten sonra, geminin deniz denemelerine başlamasının muhtemelen bir yıl veya daha fazla zaman alacağını söyledi.

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