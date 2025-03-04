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 | Berrak Arican

Kuzey Kore'yi çileden çıkaran ABD hamlesi! Tehditler yağmur oldu yağdı

ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermesi tansiyonu bir kez daha yükseltti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı mesajlarına rağmen ABD'yi 'düşman' olarak nitelendirdi ve tehditlerde bulundu.

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Kuzey Kore'yi çileden çıkaran ABD hamlesi! Tehditler yağmur oldu yağdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 09:38

ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson, Güney Kore'nin Busan şehrine gelince bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong, bir yazılı açıklama yayımlayarak ABD'ye tehditler savurdu. Açıklamada, ABD ve bölgedeki müttefiklerini Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini hiçe sayarak kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla suçlayan Kim, "ABD, bu tür eylemlerle Kuzey Kore’ye karşı düşmanca ve çatışmacı bir tutum sergilediğini açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

''GERGİNLİĞİN TEMEL NEDENİ ABD''

Kore Yarımadası'nda artan gerginliğin temel nedeninin ABD ve müttefiklerinin bölgede NATO’nun etkinliğini artırması olduğunu savunan Kim, "ABD ve ona bağlı güçlerin egemen bir devletin güvenlik kaygılarını hiçe sayan ve tüm bölgedeki barış ortamını tehlikeye atan pervasız eylemlerini ve güç gösterilerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

''DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Kim, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'ye silah zoruyla diz çöktürmeye çalıştığını belirterek, "Mevcut gerçeklik, Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırma politikasının haklılığını ve gerekliliğini net bir şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. ABD’yi bölgedeki kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağıran Kim, "ABD, Kuzey Kore karşıtı askeri gösteriler konusunda rekorlarını yenilemeye devam ederse, Kuzey Kore de doğal olarak stratejik caydırıcılık uygulamalarında rekorlarını yenilemek zorunda kalacaktır" uyarısında bulundu.

''BU ÇOK TEHLİKELİ OLUR''

Kim, ABD stratejik varlıklarının Kore Yarımadası’na sürekli olarak konuşlandırılmasına karşı tedbir olarak "Düşmanın güvenliğini stratejik düzeyde tehdit eden eylemleri artırma" seçeneğini değerlendireceklerini vurguladı. "Düşmanlar, Kuzey Kore'nin egemenliğini elindeki tüm imkanları seferber ederek savunma kararlılığını ve yeteneğini sınamamalıdır" diyen Kim, "Bu çok tehlikeli olur" uyarısında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye karşı ılımlı mesajları nelerdi?
Donald Trump, birçok ülkeye yaktığı yeşil ışığı Kuzey Kore'ye de yakmıştı. Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali veren Trump, Kim Jong-un ile tekrardan görüşeceğini söylemişti. ABD basınına verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştıklarını da ifade etmişti.
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