Lazkiye’de ortalık kan gölüne dönmüştü: Olayların fitilini ateşleyen isim belli oldu!

Suriye'nin Lazkiye ilinde 6 Mart'ta devrik rejim unsurlarının, güvenlik güçlerine pusu kurup 11 güvenlik görevlisini öldürmesiyle büyüyen çatışmaların planlayıcısı ortaya çıktı. Eski rejim komutanı Giyas Delle, Şam'ın Madaya ve Zebadani bölgelerinde yüzlerce insanın açlıktan hayatını kaybettiği kuşatmaların da baş sorumlusu olarak biliniyor. Ayrıca, çok sayıda sivilin açlıktan can verdiği Doğu Guta kuşatmasında da ön saflarda yer aldığı belirtiliyor.

YERALTI YAPILANMASINA GİTTİ

Devrik rejim generalinin, muhalif güçlere ve sivillere yönelik saldırıların düzenlendiği yıllardan, İran komutasındaki milislerle çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada halen mevcut. Nitekim Mahir Esed, devrik rejim döneminde İran'la en iyi ilişkilere sahip en güçlü rejim elebaşı olarak biliniyordu. Delle, rejimin devrilmesinden sonra memleketi Lazkiye'ye kaçtı ve burada örgütlediği eski asker ve milislerle yeraltı yapılanmasına giderek bunu "askeri meclis" olarak ilan etti.

YAPTIRIM LİSTESİNE GİRDİ!

Hükümet güçlerini Lazkiye ve Tartus'tan çıkaracaklarını savunan Delle, 6 Mart'ta yayımladığı bildiride, mevcut yönetimi devirmek için harekete geçtiklerini duyurdu. Lazkiye'nin Beyt Yaşut köyünde 1971'de doğan Delle, Suriye'de ateşkesi engelleme faaliyetlerindeki rolü nedeniyle 20 Ağustos 2020'de ABD'nin yaptırım listesine girmişti. Lazkiye'de 6 Mart'ta patlak verip artan çatışmalar, dün akşam güvenlik güçlerinin bölgede hakimiyet kurmasıyla büyük ölçüde sonlanmıştı.

"TESLİM OLUN"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, güvenlik güçlerine saldıran devrik Esad'a bağlı unsurlara seslenerek, "Suriye'yi koruyan ve ona hizmet edenleri öldürerek, hastanelere saldırarak ve masum insanları terörize ederek gerçekleştirdiğiniz iğrenç eyleminizle tüm Suriyelilere saldırdınız. Bunu yaparak büyük ve affedilmez bir günah işlediniz, karşı koyamayacağınız bir cevap aldınız. Bu yüzden çok geç olmadan silahlarınızı bırakın ve teslim olun" dedi. Eş-Şara güvenlik güçlerine de sivillere yönelik ihlallerin önlenmesi çağrısında bulundu.