Libya açıklarında 2 tekne alabora oldu en az 4 kişi hayatını kaybetti

Libya Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 13 Ekim Perşembe günü başkent Trablus'a yaklaşık 118 kilometre uzaklıktaki Al-Khums kenti açıklarında gerçekleşti.

Toplam 95 düzensiz göçmeni taşıyan iki tekne sulara gömülürken, bölgeye acil durum, Sahil Güvenlik ve liman yetkilileri sevk edildi.

8’İ ÇOCUK 95 GÖÇMEN TAŞIYORLARDI

Teknelerden birinde 26 Bangladeşli göçmenin bulunduğu ve bunlardan 4’ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer teknede ise 8’i çocuk olmak üzere 69 göçmen yer alıyordu; bu göçmenlerden 2’sinin Mısır, 67’sinin ise Sudan uyruklu olduğu ifade edildi. Cansız bedenler, ekiplerin iş birliğiyle denizden çıkarıldı ve savcılığın talimatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için yetkili makamlara teslim edildi.