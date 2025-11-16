Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Libya açıklarında 2 tekne alabora oldu en az 4 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz’deki düzensiz göç hareketliliğinde bir facia daha yaşandı. Libya açıklarında 95 düzensiz göçmeni taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Libya açıklarında 2 tekne alabora oldu en az 4 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 00:39

Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 13 Ekim Perşembe günü başkent Trablus'a yaklaşık 118 kilometre uzaklıktaki Al-Khums kenti açıklarında gerçekleşti.

Libya açıklarında 2 tekne alabora oldu en az 4 kişi hayatını kaybetti

Toplam 95 düzensiz göçmeni taşıyan iki tekne sulara gömülürken, bölgeye acil durum, Sahil Güvenlik ve liman yetkilileri sevk edildi.

Libya açıklarında 2 tekne alabora oldu en az 4 kişi hayatını kaybetti

8’İ ÇOCUK 95 GÖÇMEN TAŞIYORLARDI

Teknelerden birinde 26 Bangladeşli göçmenin bulunduğu ve bunlardan 4’ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer teknede ise 8’i çocuk olmak üzere 69 yer alıyordu; bu göçmenlerden 2’sinin , 67’sinin ise uyruklu olduğu ifade edildi. Cansız bedenler, ekiplerin iş birliğiyle denizden çıkarıldı ve savcılığın talimatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için yetkili makamlara teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polislerin şüphesi yanıltmadı! Durdurulan tırdan çok sayıda kaçak göçmen çıktı
81 ilde büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu! 783 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de Sahil Güvenlik operasyonu: Ulaşımın olmadığı koyda 36 göçmen kurtarıldı
ETİKETLER
#göçmen
#mısır
#libya
#sudan
#deniz kazası
#Trajedis
#Bangladesh
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.