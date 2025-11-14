Polislerin şüphesi yanıltmadı! Durdurulan tırdan çok sayıda kaçak göçmen çıktı

Kategoriler
Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Suşehri ilçe merkezinde yapılan denetimlerde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinden 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenleri taşıyan tırın şoförleri İ.D ve T.G gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.