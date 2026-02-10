Libya'da helikopter kazası! Mürettebattan kurtulan olmadı

Kategoriler
Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde helikopter kazası meydana geldi.
Kufra Belediyesi Basın Ofisi, Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz'in düşen helikopterde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajını paylaştı.
Bumeriz mesajında, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssünde bir helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını ifade etti.
Düşen helikopterde ölenlerin isimlerini de paylaşan Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.
Helikopterin, trafik kazasında yaralanan bir askeri tahliye etme görevindeyken askeri üsse düştüğü öğrenildi.