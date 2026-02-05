ABD'de helikopter kazası! Hava desteği için kalktı, çok geçmeden yere çakıldı

Kamu Güvenliği Departmanı yetkililerince yapılan açıklamada, departmana ait helikopterin Arizona eyaletindeki bir silahlı saldırgana müdahalede bulunan polise hava desteği amacıyla havalandığı ancak kısa süre sonra kaza yaptığı ifade edildi.

Kaza sonucu helikopterdeki 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile yürütüleceğini açıkladı.

Kazanın nedenine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.