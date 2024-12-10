Lindsey Graham'dan küstah PKK/YPG tehdidi! 'Türkiye'yi hedef alan planlar hazırladım'

10 Aralık 2024 09:17 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:39

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesi sonrası SMO, Münbiç'i terör örgütü PKK/YPG'den kurtarınca Amerika'dan ses geldi. İsrail dostluğuyla bilinen ABD'nin önde gelen Neocon senatörü Lindsey Graham, Türkiye'yi açıkça tehdit etti..

Suriye​'de Beşar Esad​ yönetimindeki Baas rejimi, muhaliflerin 11 gün süren silahlı atağıyla devrilirken, ülkenin kuzey bölgesinde geniş bir alanı Batı'nın desteğiyle işgal eden terör örgütü PKK/YPG​ için de durum değişti. Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler başkent Şam'ın ele geçirilmesinden sonra Münbiç​'e yürüyerek, şehri PKK/YPG işgalinden kurtardı. Ancak bu durum, yıllardır terör örgütünü bölgede çıkarları için besleyen ABD​'den çatlak seslerin gelmesine neden oldu.

DEAŞ BAHANESİNE SIĞINDI

ABD Temsilciler Meclisi'nin önde gelen Neocon siyasetçilerinden Senatör Lindsey Graham, PKK/YPG'nin bölgedeki varlığının tehlikeye düşmesi halinde Türkiye'ye yaptırım uygulama planı hazırladığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Graham, DEAŞ bahanesine sığınarak "Başkan Trump'ın döneminde IŞİD'i (DEAŞ) yok etmemize yardım eden Kürt güçlerinin, Türkiye veya Suriye'yi ele geçiren radikal İslamcılar tarafından tehdit edilmesine izin vermemeliyiz. Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de ikamet eden farklı gruplarla ilgili meşru endişeleri var. Ancak Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri arasında bir çatışma olursa veya Türkiye Kürt güçlerine saldırırsa, Amerika için bir kabus olacak bir IŞİD hapishane kaçışını harekete geçirecektir" dedi.

"BENZİN FİYATLARI ARTAR"

DEAŞ'ın son iktidar olduğu dönemde, örgütün Suriye kaynaklı komploları sonucu binlerce Avrupalı ​​ve Amerikalı öldürüldüğünü iddia eden Graham DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasının bölgede kaosa nedeh olacağını bunun da ABD için daha yüksek benzin fiyatlarına yol açacağını savundu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN PLANLAR HAZIRLADIM

Türkiye'nin, kendi çıkarlarını korumak adına Suriye'nin kuzeydoğusunda bir tampon bölgeye sahip olmayı hak ettiğini belirten Graham "Ancak, Türkiye, Suriye'deki Kürt güçlerine karşı askeri eylemde bulunursa, Amerika'nın çıkarlarını önemli ölçüde tehlikeye atacaktır. Geçmişte, Başkan Trump'ın IŞİD'i (DEAŞ) yok etmesine yardım eden Kürt güçlerine karşı askeri operasyonlara girişmeleri halinde Türkiye'yi hedef alan yaptırımlar tasarladım. Bunu iki partili bir şekilde tekrar yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.