Lionel Messi'ye Başkanlık Özgürlük Madalyası

05 Ocak 2025 06:16 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 06:22

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını, spor, sanat, bilim ve insani yardım gibi farklı alanlarda üstün başarılar gösteren 19 isme takdim etti. Ödül alan isimler arasında futbolcu Messi de bulunuyor.

Joe Biden ve ailesi ifşa oldu! Yabancı liderlerden aldıkları hediyeler dudak uçuklattı

Joe Biden ve ailesi ifşa oldu! Yabancı liderlerden aldıkları hediyeler dudak uçuklattı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen törende, ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını 19 kişiye takdim etti. Biden, törende yaptığı konuşmada, “Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız.” diyerek ödül alanları onurlandırdı.

Başkan olarak son kez bu törende yer alan Biden, spor, sanat, müzik ve sinema gibi farklı alanlarda üstün başarılar gösteren isimlere ödüllerini sundu. Madalya alanlar arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, sinema dünyasından Michael J. Fox ve Denzel Washington, futbolcu Lionel Messi, basketbolcu Magic Johnson ve U2 grubunun solisti Bono gibi ünlü isimler yer aldı.

Ödül Alan Dikkat Çeken İsimler

Biden, ödüller arasında insani yardım çalışmalarıyla tanınan Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres’i de onurlandırdı. Törene, ödül alan birçok kişinin yanı sıra, kaybettikleri yakınları adına ödülü teslim alan aile üyeleri de katıldı.

DİĞER ÖDÜL SAHİPLERİ

Başkanlık Özgürlük Madalyası’na layık görülen diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:

Anna Wintour

Ashton Baldwin Carter adına Stephanie Carter

Tim Gill

Jane Goodall

Robert F. Kennedy adına Kathleen Kennedy

Ralph Lauren

Bill Nye

Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson

George W. Romney adına Mitt Romney

David Rubenstein

George Stevens, Jr.

ABD'nin en prestijli sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası, ülkeye önemli katkılarda bulunan kişilere verilen en yüksek onuru temsil ediyor.