Lionel Messi'ye Başkanlık Özgürlük Madalyası
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını, spor, sanat, bilim ve insani yardım gibi farklı alanlarda üstün başarılar gösteren 19 isme takdim etti. Ödül alan isimler arasında futbolcu Messi de bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen törende, ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını 19 kişiye takdim etti. Biden, törende yaptığı konuşmada, “Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız.” diyerek ödül alanları onurlandırdı.
Başkan olarak son kez bu törende yer alan Biden, spor, sanat, müzik ve sinema gibi farklı alanlarda üstün başarılar gösteren isimlere ödüllerini sundu. Madalya alanlar arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, sinema dünyasından Michael J. Fox ve Denzel Washington, futbolcu Lionel Messi, basketbolcu Magic Johnson ve U2 grubunun solisti Bono gibi ünlü isimler yer aldı.
Ödül Alan Dikkat Çeken İsimler
Biden, ödüller arasında insani yardım çalışmalarıyla tanınan Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres’i de onurlandırdı. Törene, ödül alan birçok kişinin yanı sıra, kaybettikleri yakınları adına ödülü teslim alan aile üyeleri de katıldı.
DİĞER ÖDÜL SAHİPLERİ
Başkanlık Özgürlük Madalyası’na layık görülen diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:
Anna Wintour
Ashton Baldwin Carter adına Stephanie Carter
Tim Gill
Jane Goodall
Robert F. Kennedy adına Kathleen Kennedy
Ralph Lauren
Bill Nye
Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson
George W. Romney adına Mitt Romney
David Rubenstein
George Stevens, Jr.
ABD'nin en prestijli sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası, ülkeye önemli katkılarda bulunan kişilere verilen en yüksek onuru temsil ediyor.