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 | Berrak Arican

Los Angeles yangınlarının ardından ABD kabusu yeniden yaşıyor: 175 nokta alev alev yanıyor

ABD, sönmek bilmeyen Los Angeles yangınlarının ardından yeniden yeniden kabusu yaşamaya başladı. Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde cumartesi günü başlayan orman yangınları 175 noktada sürüyor. İki eyalette toplam 4 bin 700 dönümlük ormanlık alan küle döndü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 14:34

ABD'nin California eyaletinde 29 kişinin ölümüne neden olan Los Angeles yangınlarının ardından bu kez Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini alevler sardı. Cumartesi günü başlayan orman yangınları 175 noktada sürüyor. Güney Carolina’da 4 bin 200, Kuzey Carolina’da ise yaklaşık 500 dönümlük alan yandı.

TAHLİYE İÇİN HAZIRLIK ÇAĞRISI

Yetkililer, Güney Carolina'nın Horry County bölgesindeki turistik Myrtle Beach şehrinde şiddetlenen orman yangınının Carolina Ormanı yakınlarında yaşayanları tehdit ettiğini söyleyerek, sakinleri tahliye çağrısı yapılması halinde çantalarını ve acil durum planlarını hazırlamaları konusunda uyardı.

Güney Carolina Orman Komisyonu'na göre, Myrtle Beach’te hızla yayılan yangın bin 600 dönümden fazla alanı küle çevirdi. Komisyon, Pazar akşamı itibarıyla yangının yüzde 30'unun kontrol altına alındığını bildirdi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalet genelinde orman yangınlarına müdahale çabalarını daha fazla desteklemek amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. McMaster yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü hal, toplumlarımızı bu orman yangınlarından korumak için yorulmadan çalışan ve hayatlarını riske atan ilk müdahale ekiplerimizin ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmalarını sağlamaktadır" dedi.

'ATEŞ YAKMA' YASAĞI

McMaster ayrıca, cumartesi gününden itibaren eyalet çapında "ateş yakma" yasağının yürürlüğe girdiğini duyurdu. McMaster yaptığı paylaşımda, "Bu, Güney Carolina'da açık havada ateş yaktığınız için hapse girebileceğiniz ve gireceğiniz anlamına geliyor, nokta" dedi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Eyalete bağlı Horry County yetkilileri okullar ile ilgili açıklama yaparak, "Birçok öğrencinin, ailelerinin ve personelin orman yangınlarından hala etkilenmiş olabileceğinin farkındayız. Esnek olmaya ve her bir bireyle duruma göre çalışmaya kararlıyız. Siz veya aileniz yangınlar nedeniyle zorluklar yaşıyorsanız, özel durumlarınızı ve ihtiyaçlarınızı görüşmek üzere okulunuzla iletişime geçmenizi öneririz" ifadelerini kullandı.


Güney Carolina 56. Bölge Temsilcisi Tim McGinnis kimsenin yaralanmadığını ya da ölmediğini ve hiçbir yapının kaybolmadığını söyledi.

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