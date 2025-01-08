Los Angeles'ın lüks semti cayır cayır yanıyor! Her bir ev servet değerinde

08 Ocak 2025 08:15 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 08:26

Los Angeles'ın lüks bir kesiminde dün yerel saatle 11.00'den bu yana süren yangında çok sayıda malikane kül oldu. Metropol alanının çoğunu kaplayan devasa duman bulutlarının ortasında 30 bin kişi tahliye edildi.

ABD'nin Kaliforniya​ eyaletine bağı Los Angeles​ şehri korkunç bir yangın ile boğuşuyor. Ülkenin en zengin kesiminden insanların yaşadığı lüks malikaneleriyle ünlü Santa Monica ve Malibu arasındaki Pasifik Palisades bölgesinin yaklaşık bin 262 dönüm (510 hektar) alanı tamamen kül oldu. Yetkililerin, uzun süreli bir kuraklığın ardından gelen kuvvetli rüzgarlardan kaynaklandığını belirttiği yangın​ nedeniyle Kaliforniya Valisi Gavin Newsom hem de Los Angeles şehri olağanüstü hal ilan etti.

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NBC News'in haberine göre 42.032 ev ve iş yeri elektriksiz durumda. Yangın birkaç saat içinde hızla büyürken yetkililer, kuvvetli rüzgarların da eşlik ettiği tehlikeli hava koşulları konusunda uyarıda bulunarak, giderek daha fazla mahallenin risk altında olabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Bu uyarının ardından bölgede ikamet eden yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi.

LÜKS EVLER VE ARABALAR YANDI

Görgü tanıkları, yangının yayılması nedeniyle Topanga Kanyonu'nun tepelerinden kaçan insanların çok sayıda evin yandığını ve çok sayıda arabanın yandığını bildirdi.

TEK TESELLİ CAN KAYBININ OLMAMASI

Los Angeles İtfaiye Şefi Christine Crowley düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir ölüm ve yaralanma bildirilmediğinden dolayı çok mutluyuz" dedi.