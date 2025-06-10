Los Angeles'ta çatışmalar sürerken Trump'tan dikkat çeken sözler: Çok önemli bir açıklama yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, bugün çok önemli bir açıklama yapacağını açıkladı. Trump, açıklamayı, Fort Bragg Askeri Üssü'nde yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki göçmen protestolarını sonlandırmak için orduyu bölgeye konuşlandırırken ordunun 250. yıl dönümünü kutlamak için Fort

Bargg Askeri Üssü'ne gitmeye hazırlanıyor. Trump burada konuşma yapacağını, çok önemli bir açıklamada bulunacağını söyledi.

Ayrıca Los Angeles'a asker göndermesine dair gelen eleştiriler hakkında da konuşan Trump, ''Eğer asker göndermeseydin Los Angeles yerle bir olurdu'' dedi. The Economic Times'ın haberine göre, Trump, sokaklarda yaşanan durumu şehirde büyük yıkıma yol açan orman yangınları ile aynı tehdidi oluşturduğunu iddia etti.

ABD liderine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ordu Bakanı Dan Driscoll eşlik edecek.

ÖNEMLİ AÇIKLAMANIN SAATİ BELLİ

Beyaz Saray'a göre Trump'ın programı şu şekilde:

12:25 pm — Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'a seyahat edecek

14:40 — Trump geldiğinde askeri bir gösteri izleyecek

16:00 — Trump, askerlere, gazilere ve ailelerine yönelik bir konuşma yapacak

18:00 — Trump Beyaz Saray'a geri dönecek