Los Angeles'ta rüzgar tehlikesi! Alarm verildi: Alevler tekrar yayılabilir!

12 Ocak 2025 04:36 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 03:56

Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınların kontrol altına alınmasında az da olsa ilerleme kaydedilirken, bu gece başlaması beklenen güçlü rüzgarlar nedeniyle alevlerin tekrar yayılmasından endişe ediliyor.

ABD​'nin Kaliforniya​ eyaletindeki Los Angeles kentinde 7 Ocak Salı günü başlayan yangınlar, şehrin tarihindeki en yıkıcı felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları ve hükümet kaynaklarının yetersiz kaldığı yangınlarda 10'dan fazla kişi ölürken, iki binden fazla lüks ev ve malikane küle döndü. Söndürme çalışmaları devam ederken, rüzgarın etkisi facianın büyümesine neden oluyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, yetkililer, gece rüzgarın hızının saatte 30 ila 45 kilometre artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Son 24 saatte rüzgarın hız kesmesiyle, kentin farklı bölgelerinde devam eden yangınların kontrol altına alınmasında küçük ilerlemeler olsa da güçlü rüzgarların bu geceden itibaren söndürme çalışmalarını zorlaştıracağı öngörülüyor.

SAATTE 85 KİLOMETRE HIZDA FIRTINA

Los Angeles​'ta bir sonraki güçlü rüzgar dalgasının da 13 ila 15 Ocak'ta saatte 75 ila 85 kilometre hızda olması bekleniyor.

Yangınlardaki görünüm, kuru ve sert rüzgarların alevleri körüklemesiyle California'nın güneyinin büyük kısmı için "kritik" seviyesine dönerken, Los Angeles bölgesinin çoğu yeri için de "güçlü rüzgar" uyarıları yapıldı.

Yetkililer, Los Angeles'ta afetten en çok etkilenen bölgelerden Palisades'te şu ana kadar yangının sadece yüzde 11'inin, Eaton'da ise yüzde 15'inin kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

YENİ TAHLİYE EMİRLERİ

Bölgede süren 6 yangının en büyüğü Palisades yangını doğuya doğru kaydı ve Brentwood yerleşkesinin çoğunda ve Encino'nun bir kısmında yeni tahliye emirlerine neden oldu.

Los Angeles County Sözcüsü Jesus Ruiz, yangının hızla büyüdüğünü ve yoğun nüfuslu bir bölgeye doğru ilerlediğini belirterek, yeniden alevlenmenin önemli bir gelişme olduğunu ve durumdan endişe duyduklarını dile getirdi.

Ayrıca Los Angeles'ın tamamında dumanların hava kalitesinin önemli ölçüde düşmesine yol açtığı ve yangınlar yatışana kadar kayda değer iyileşme beklenmediği bildirildi.

12 BİNDEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, Los Angeles Polis Departmanı Şefi Jim McDonnell, yaptığı açıklamada, orman yangınlarını soruşturmak için yeni bir "görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

McDonell, görev gücünün liderliğini Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosunun (ATF) yapacağını, ayrıca kolluk kuvvetlerinin orman yangınlarından etkilenen bölgelerde güvenlik için devriye gezmeye devam ettiğini belirtti.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetmiş, 37 bin dönümden fazla alan kül olmuştu.