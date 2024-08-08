Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! İki taraftan da yoğun atışlar var 

08 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:10

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürül ve Orta Doğu'da çatışmalar artışa geçmişti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Refik Fidan, bölgeden aktardığı bilgiye göre İsrail'den Lübnan'ın Rimeş bölgesine saldırı gerçekleşti.

İsrail'in saldırılarına Lübnan destekli Hizbullah'tan hızlıca cevap geldi. Hizbullah grubu İsrail'e peş peşe roket saldırısı gerçekleştirdi. Gün boyu susmayan bombardımanlar artışa geçerken bölgede alarm durumuna geçildi.

LÜBNAN: İSRAİL ATEŞKESİ BOZMAK İSTİYOR

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in gerilimi tırmandırdığını belirtti. İsrail'in bölgede kapsamlı bir savaş istediğini belirten Buhabib, "İsrail, gerilimi tırmandırarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de 2735 sayılı karar ile kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik girişimini boşa çıkarmayı hedefliyor." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında sivilleri kasıtlı şekilde hedef aldığını söyleyen Buhabib, bu durumun uluslararası hukukun ilkelerini apaçık şekilde ihlal ettiğini ifade etti.