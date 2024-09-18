'Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını kim üretti' tartışması! Tayvanlı Gold Apollo asıl üreticiyi açıkladı 

18 Eylül 2024 10:24 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:29

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayan Tayvan menşeli Gold Apollo, BAC şirketini işaret etti

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan​'da çok sayıdaki Hizbullah​ mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıkladı. Firma, marka lisansı verdikleri "BAC" isimli firmayı işaret etti. Gold Apollo'dan yapılan yazılı açıklamada, "AR924" modeli çağrı cihazlarının üretiminde herhangi bir yetkilerinin olmadığı belirtilirken sorumlu şirketin ismi verildi.

"MACARİSTANLI ŞİRKET SORUMLU"

Tayvan basınında yer alan haberlerde Gold Apollo Yöneticisi Hsu Ching Kuang'ın açıklamalarına yer verildi. Kuang, cihazların Tayvan'da değil, yurt dışında üretildiğini belirtirken cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte​'de bulunan "BAC Consulting Ltd" isimli şirket tarafından üretildiğini ve bu firmayla 3 yıl önce yetkilendirme sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti. Patlamalar sonrası Lübnanlı sosyal medya kullanıcılarının dolaşıma soktuğu görsellerde yer alan hasar görmüş çağrı cihazlarının marka ve modelinin "Gold Apollo Rugged Pager AR924" olduğu görülmüştü.

9 ÖLÜ, 2 BİN 800 YARALI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlatılarda 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.