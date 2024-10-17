Lübnan'dan tahliyeler sürüyor! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi

17 Ekim 2024 08:58 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:05

Dışişleri Bakanlığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı​ Kaynakları, Lübnan​'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirileceği belirtildi. Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.