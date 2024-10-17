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Lübnan'dan tahliyeler sürüyor! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 08:58 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:05
Lübnan&#039;dan tahliyeler sürüyor! Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan yeni açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı​ Kaynakları, Lübnan​'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirileceği belirtildi. Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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