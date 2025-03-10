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 | Berrak Arican

Lüksemburg Prensi Frederik nadir hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti! Henüz 22 yaşındaydı

Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin oğlu Frederik, nadir görülen, POLG olarak bilinen hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Prens Frederik'in babası Prens Robert acı haberi duyurdu.

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Lüksemburg Prensi Frederik nadir hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti! Henüz 22 yaşındaydı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 12:22

Lüksemburg Prensi Frederik 22 yaşında nadir hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik, POLG olarak bilinen nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyordu. Hatta bu hastalıktan muzdarip olanlar için bir vakıf bile kurdu. 14 yaşında bu hastalığa yakalanan Frederik'in acı haberini babası Lüksemburg Prensi Robert şu sözlerle duyurdu:

"Eşim ve ben, oğlumuz, POLG Vakfı Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Frederik'in vefatını size bildirmekten büyük bir üzüntü duyuyoruz.''

TEDAVİSİ VE ÇARESİ YOK

Vakıf, POLG hastalığını "vücut hücrelerinin enerjisini çalan ve buna bağlı olarak çoklu organ işlev bozukluğu ve yetmezliğine neden olan genetik bir bozukluk" olarak tanımlıyor. Hastalığın bir tedavisi veya çaresi olmadığı belirtiliyor. Prens Frederik'e 14 yaşında POLG teşhisi konuldu. Bu hastalık çok çeşitli semptomlara neden oluyor ve birçok farklı organ sistemini etkiliyor, bu da teşhisini zorlaştırıyor. Lüksemburg Prensi Robert “Dünya çapında Frederik gibi 300 milyon kişide olduğu gibi, bu hastalıklar genellikle doktorlar tarafından bile fark edilmesi zor oluyor ve hastaların aileleri bu durumu, çok ileri dönemlerde tespit edilebildiği için ne tür bir hastalıktan muzdarip olduklarını asla bilemeyebilirler" ifadelerini kullandı.

ÖLECEĞİNİ BİLSE DE UMUDUNU KAYBETMEDİ

Prens Frederik, yıllar boyunca bu hastalığa sahip olduğu için minnettar olduğunu dile getirmiş. Prens'in yakın bir arkadaşına "Bu hastalıkla doğan kişi olduğum için mutluyum. Bundan öleceğimi bilsem bile... ve ailemin beni kurtarmak için zamanı olmasa bile, diğer çocukları kurtarabileceklerini biliyorum" dediği öğrenildi. 22 yaşındaki Prens Frederik'in, bu hastalığın tedavisini bulmaya yardımcı olmak için birçok klinik çalışmaya katıldığı belirtildi.

''BABA, BENİMLE GURUR DUYUYOR MUSUN?''

Lüksemburg Prensi Robert oğlunun vefatıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Frederik'in bana sorduğu son soru şuydu: 'Baba, benimle gurur duyuyor musun?' Birkaç gündür zar zor konuşabiliyordu, bu yüzden bu sözlerin netliği, anın ağırlığı kadar şaşırtıcıydı. Cevap çok kolaydı ve bunu çok fazla duymuştu... "

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Sıkça Sorulan Sorular

Lüksemburg'u kim yönetiyor?
Lüksemburg, Büyük Dükalık ile yönetilen tek ülkedir. 7 Ekim 2000 tarihinden bu yana görevde olan Devlet Başkanı Büyük Dük Henri, aynı zamanda “General” rütbeli Başkomutandır.
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