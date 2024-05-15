Lunaparktaki dehşetin görüntüleri çıktı: Kemer açıldı kadın yere savruldu

15 May 2024 16:59 - Güncelleme : 15 May 2024 17:24

Lunaparktaki Xcelerator oyuncağındaki koltuğun kemeri koptu. Khadra Ali isimli kadın, bir süre kemersiz koltuğa tutunduktan sonra düştü. 10 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili 3 kişi cezalandırıldı. 8 çocuk annesi Ali'nin görüntüleri ise yeni yayımlandı.

Khadra Ali, lunaparktaki kazanın ardından 4 ay hastanede kaldı. Sırtında, kalçasında, leğen kemiğinde, kaburgalarında, her iki köprücük kemiğinde çok sayıda kırık, iç kanama ve ciddi bir kafa travması yaşadı.

Perrin Stevens, Derek Hackett ve David Geary sağlık ve güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiklerini itiraf ettiler ve ertelenmiş hapis cezalarına çarptırıldılar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında da suç işlediğini kabul eden DMG Teknik Ltd, 51.000 £ para cezasına çarptırıldı.

Ali'nin bir sözcüsü, ailesinin cezai soruşturmanın sonuçlanmasından "rahatladığını" söyledi:

"Hayatı değiştiren yaralanmaların Khadra'nın sağlığı ve refahı üzerindeki etkisini hiçbir sonuç geri alamazken, bunun hayatlarını yeniden inşa etme ve ona ilerlemek için ihtiyaç duyduğu desteği sağlama yolculuklarının başlangıcı olmasını umuyorlar.''

NE OLMUŞTU?

O sırada 45 yaşında olan Ali Hanım, olay sırasında koltuğunda uygun şekilde sabitlenmemişti. Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE), yolculuk hızlandıkça yardım için çığlık attığını ve düşmeden önce bir süre daha orada tutunduğunu söyledi. Ardından yere düştü.

Şu anda 51 yaşında olan Khadra Ali, birkaç hafta komada ve dört ay hastanede kaldı.