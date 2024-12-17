M çiçeği virüsü vakalarında artış! 2 çocukta görüldü Almanya'da eğitime ara

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

17 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:50

Almanya'da ekim ayında tırmanan M çiçeği virüsü vakaları son zamanlarda artış gösterdi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentindeki bir okulda 2 çocukta görülen virüs endişeye neden oldu. Okul tatil edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' ilan ettiği M çiçeği virüsü, Almanya​'da son zamanlarda artış gösterdi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentinde bir özel okulda, 2 çocukta M çiçeği virüsü (mpox) tespit edilmesinin ardından eğitime cuma gününe kadar ara verildi. 1 KİŞİDE GÖRÜLDÜ, 2 ÇOCUĞA BULAŞTI Yerel basındaki haberlerde, virüsün ilk olarak çocukların ailesindeki bir kişide görüldüğü, daha sonra 2 çocuğa bulaştığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu aile bireyinin Afrika'ya seyahatleri sırasında Mpox​ virüsünün klad 1b varyantına yakalandığı tahmininde bulundu. EĞİTİME ARA M çiçeği virüsü bulaştığı tespit edilen 2 çocuğun eğitim gördüğü Rösrath'daki özel okulun, tedbir amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı, öğrencilerinin eğitime internet üzerinden çevrim içi devam edecekleri bilgisi paylaşıldı. İlgili Haberler Grip benzeri gizemli hastalık 143 kişiyi öldürdü! En çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor Kanser için yeni umut Rusya'nın geliştirdiği mRNA aşısı! Hastalara bedava yapılacak