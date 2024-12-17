M çiçeği virüsü vakalarında artış! 2 çocukta görüldü Almanya'da eğitime ara
Almanya'da ekim ayında tırmanan M çiçeği virüsü vakaları son zamanlarda artış gösterdi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentindeki bir okulda 2 çocukta görülen virüs endişeye neden oldu. Okul tatil edildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' ilan ettiği M çiçeği virüsü, Almanya'da son zamanlarda artış gösterdi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentinde bir özel okulda, 2 çocukta M çiçeği virüsü (mpox) tespit edilmesinin ardından eğitime cuma gününe kadar ara verildi.
1 KİŞİDE GÖRÜLDÜ, 2 ÇOCUĞA BULAŞTI
Yerel basındaki haberlerde, virüsün ilk olarak çocukların ailesindeki bir kişide görüldüğü, daha sonra 2 çocuğa bulaştığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu aile bireyinin Afrika'ya seyahatleri sırasında Mpox virüsünün klad 1b varyantına yakalandığı tahmininde bulundu.
EĞİTİME ARA
M çiçeği virüsü bulaştığı tespit edilen 2 çocuğun eğitim gördüğü Rösrath'daki özel okulun, tedbir amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı, öğrencilerinin eğitime internet üzerinden çevrim içi devam edecekleri bilgisi paylaşıldı.