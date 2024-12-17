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M çiçeği virüsü vakalarında artış! 2 çocukta görüldü Almanya'da eğitime ara

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:50
M çiçeği virüsü vakalarında artış! 2 çocukta görüldü Almanya&#039;da eğitime ara

Almanya'da ekim ayında tırmanan M çiçeği virüsü vakaları son zamanlarda artış gösterdi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentindeki bir okulda 2 çocukta görülen virüs endişeye neden oldu. Okul tatil edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' ilan ettiği M çiçeği virüsü, Almanya​'da son zamanlarda artış gösterdi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentinde bir özel okulda, 2 çocukta M çiçeği virüsü (mpox) tespit edilmesinin ardından eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

M çiçeği virüsü vakalarında artış! 2 çocukta görüldü Almanya'da eğitime ara - 1. Resim

1 KİŞİDE GÖRÜLDÜ, 2 ÇOCUĞA BULAŞTI

Yerel basındaki haberlerde, virüsün ilk olarak çocukların ailesindeki bir kişide görüldüğü, daha sonra 2 çocuğa bulaştığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu aile bireyinin Afrika'ya seyahatleri sırasında Mpox​ virüsünün klad 1b varyantına yakalandığı tahmininde bulundu.

M çiçeği virüsü vakalarında artış! 2 çocukta görüldü Almanya'da eğitime ara - 2. Resim

EĞİTİME ARA

M çiçeği virüsü bulaştığı tespit edilen 2 çocuğun eğitim gördüğü Rösrath'daki özel okulun, tedbir amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı, öğrencilerinin eğitime internet üzerinden çevrim içi devam edecekleri bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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