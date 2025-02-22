Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Macaristan Ukrayna kavgası büyüyor: Asla AB üyesi olamazlar!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan karşı olduğu sürece, Ukrayna’nın asla AB üyesi olmayacağını söyledi. Orban, “Ukrayna’nın üyeliği Macaristan’daki çiftçileri mahveder” dedi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Macaristan Ukrayna kavgası büyüyor: Asla AB üyesi olamazlar!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 22:06

Macaristan ve Ukrayna arasındaki tartışmalar büyüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine Macarların karar vereceğini belirterek, "Macaristan ve Macarlar karşı olduğu sürece, Ukrayna asla AB üyesi olmayacak" dedi.

TAMPON BÖLGE KARTI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte’de gerçekleştirdiği yıllık ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna’ya yönelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna’yı NATO ve Rusya arasında bir tampon bölge olarak tanımlayan Orban, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna’nın "tampon bölge" rolüne geri döneceğini söyledi.

Ukrayna’nın günün birinde AB'ye üye olup olmayacağına ilişkin kararın Macarlar tarafından verileceğini ifade eden Orban, "Macaristan ve Macarlar karşı olduğu sürece, Ukrayna asla AB üyesi olmayacak" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Sahadaki gerçekler

Orban, "Ukrayna’nın üyeliği Macaristan’daki çiftçileri mahveder. Sadece onları da değil, Macaristan’ın tüm ulusal ekonomisini yok eder" şeklinde konuştu.

AB LİDERLERİNE "HİZMETÇİ" BENZETMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde pazartesi günü Paris'te gerçekleştirilen Ukrayna zirvesini eleştiren Orban, "Paris’teki Avrupalı müttefiklerimizin toplantı fotoğraflarına baktım. Sanki ekşi elma yemiş gibi görünüyorlardı. AB, Ukrayna müzakerelerinin kendileri olmadan başlamasına alınmış. Masaya oturmak istiyorlar. Eğer büyük oyuncuların olduğu masaya oturmak istiyorsanız, etrafınıza bakıp hizmetçileri arayın. Eğer bulamazsanız, bilin ki o siziniz. Paris hakkında söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA ASLA NATO ÜYESİ OLMAYACAK"

Ukrayna’daki savaşın sona yaklaştığını ve savaşın amacının Ukrayna topraklarını NATO yetkisi altına almak olduğunu ifade eden Orban, "Avrupa ve ABD’li liberallerin, Rusların olanları izlemekle yetineceğini düşünmüş olmaları bugün dahi gizemini koruyor. Açık olan şey, Ukrayna deneyinin başarısız olduğu. Ukrayna, ya da geriye kalanlar, yeniden Rusya ve NATO arasında bir tampon bölge olacak. Ukrayna asla bir NATO üyesi olmayacak" diye konuştu.

2 ÇOCUKLU ANNELERE VERGİ MUAFİYETİ

Konuşmasında ülke nüfusunun yaşlanmasına yönelik önlemler de açıklayan Orban, gelecekte 2 çocuklu annelerin ömür boyu vergi ödemek zorunda kalmayacaklarını söyledi. Çocuk büyüten ailelerin çocuk yapmayanlara nazaran finansal açıdan dezavantajlı gibi algılanmaması gerektiğini vurgulayan Orban, "2025 yılı ekim ayında 3 çocuk politikası, 2026 yılı ocak ayında da 2 çocuk politikasını ortaya koyarak birçok adım atacağız" dedi.

"BİR İNSAN ANCAK KADIN YA DA ERKEK OLABİLİR"

Hükümetin ayrıca artan gıda fiyatlarına da tavan fiyat uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Orban, son çare olarak ise perakende firmalarının gıdadan elde edebilecekleri kar oranını sınırlandırma konusunda adım atmaya da hazır olduklarını belirtti. Macaristan anayasasını bir insanın ancak kadın ya da erkek olabileceği konusunda değiştirmeyi teklif etmeyi düşündüğünü de duyuran Orban, Budapeşte’de bu yaz planlanan yürüyüşe de değinerek, "Onur yürüyüşü organizatörlerine, bu yıl için boşuna hazırlık yapmamalarını tavsiye ediyorum. Bu zaman ve para israfından başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in çağrı cihazı saldırısı Ukrayna'ya ilham verdi! Rus drone gözlüklerine tuzak kuruldu
Doğu Ukrayna'da siren ve patlama sesleri

Sıkça Sorulan Sorular

MACARİSTAN NEREDE?
Macaristan, Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları; batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dır.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.