Maceracı çiftin acı sonu! Tekne içindeki cesetlerle karaya vurdu

22 Temmuz 2024 13:59 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:26

İngiltere'den Sarah Packwood ve Kanadalı eşi Brett Clibbery'nin cansız bedenleri, Kanada'nın Nova Scotia'daki bir plajda teknenin içinde karaya vurdu. İki için yakınları tarafından kayıp ilanı verildiği, 10 Haziran'da 'yeni bir macera' diyerek küçük bir yelkenli ile okyanusu geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

ONLARDAN GERİYE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KALDI

Çift, son olarak 6 hafta önce Theros adlı 12.8 metrelik bir yelkenliyle Kanada'dan ayrılırken görülmüş, sosyal medya paylaşımlarında ise 'yeni macera' kapsamında Salt Spring Adası’ndaki evlerinden Nova Scotia'daki Dartmouth Yacht Club'a doğru yola çıktıklarını belirtmişlerdi.

Packwood, “Her şey yolunda giderse ve hava izin verirse kaptan ve ben önümüzdeki bir ya da iki gün içinde okyanus geçişi için yelken açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Son paylaşımları ise 12 Haziran tarihinde Halifax'tan ayrılırken çekilmişti. Clibbery, teknede çektiği videoda ''ufukta Halifax'tan çıkan büyük bir gemi görebildiklerini, bu yüzden yoldan çekildiklerini'' söylemişti.

İkili, Facebook hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımda ise ''rüzgar ve güneşten güç alarak'' Atlantik'in ortasındaki Portekiz takımadaları olan Azor Adaları'na gittiklerini belirtmişlerdi.

TEKNE CESETLERLE KARAYA VURDU

Yakınları, çifte ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundular. Ekipler, harekete geçti, çift için uçak da kullanılarak arama çalışmaları başlatıldı.

İkilinin cansız bedenlerinin tekneyle kara vurmasının ardından Clibbery'nin oğlu acı haberi duyurdu:

''Halen bir soruşturma ve DNA testi var, ancak tüm bu haberlere rağmen umutlu olmak zor.''

İkilinin ölümüne ilişkin teorilerden biri, küçük yelkenlilerine, çok daha büyük bir geminin çarptığı yönünde fakat Kanada polisi soruşturmalarını sürdürüyor.

YILLARDIR MACERADAN MACERAYA KOŞUYORLARDI

Öte yandan maceracı çift, British Columbia'nın güneyindeki Gulf Adaları'nda bulunan Salt Spring Adası'nda yaşıyorlardı. Maceralarını ise sosyal medya platformları Facebook ve YouTube üzerinden yayımlıyorlardı.

İkili, kısa bir süre önce 'The Green Odyssey' adını verdikleri bir yolculukla elektrikli bir araçla Kanada'yı boydan boya geçmişlerdi.

Çift, 2015 yılında Londra'da bir otobüs durağında tanıştıklarını ve ''o zamandan beri seyahat ettiklerini ve maceraları birlikte oluşturduklarını'' söylüyor.

Deneyimli denizciler olan çift aynı zamanda İspanya'da Camino de Santiago yürüyüşünü de tamamlamış. Kanada'da yatlarında evlenmişlerdi.