Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Macron ile 3 yıl sonra ilk temas! Putin Batılı ülkeleri suçladı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 yıl aradan sonra ilk kez görüştü. İki lider arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapan Kremlin; Rusya-Ukrayna savaşı, İran'ın nükleer programıyla ilgili kriz ve Orta Doğu'da yaşanan diğer sorunların gündeme geldiğini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Macron ile 3 yıl sonra ilk temas! Putin Batılı ülkeleri suçladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 08:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin, iki lider arasındaki görüşmede ele alınan konulara ilişkin açıklama yaptı.

Macron ile 3 yıl sonra ilk temas! Putin Batılı ülkeleri suçladı

PUTİN BATI'YI SUÇLADI

Kremlin Sarayı Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, "Putin, Ukrayna çatışmasının, uzun yıllar boyunca Rusya’nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelen, Ukrayna’da Rusya aleyhinde bir ileri karakol oluşturan ve Rusça konuşan nüfusun haklarının ihlal edilmesine göz yuman Batılı devletlerin politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu hatırlattı" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den flaş Ukrayna kararı! Biden'ın mühimmat desteği kesildi

ANLAŞMAYA AÇIK KAPI

Açıklamaya göre Putin, "Batılı ülkelerin Ukrayna’yı çeşitli modern silahlarla destekleyerek çatışmaları uzatmaya yönelik bir çizgi izlediğini" belirtti. Putin, "Ukrayna krizinin kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve yeni toprak gerçeklerine dayanmasını öngören, kapsamlı ve uzun vadeli nitelikte olması gereken muhtemel anlaşmalara ilişkin temel yaklaşımlarını" teyit etti.

Macron ile 3 yıl sonra ilk temas! Putin Batılı ülkeleri suçladı

İRAN'DAKİ KRİZ İÇİN DİPLOMASİ VURGUSU

Liderlerin, İran ile İsrail arasındaki çatışma ve ABD’nin İran hedeflerine yönelik saldırıları çerçevesinde, Orta Doğu’daki durumu görüştükleri bilgisinin yer aldığı açıklamada, "İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkına saygı gösterilmesinin ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği dahilinde yerine getirmesinin önemine dikkat çektiler. Putin ve Macron, İran çevresindeki kriz ve bölgedeki diğer çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdiler. Liderler, İran’ın nükleer programı etrafındaki krizin ve Orta Doğu’daki diğer anlaşmazlıkların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiler" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan ABD lideri Trump'a müzakere cevabı: Henüz erken ama kapı hep açık

"RUSYA VE FRANSA ÖZEL OLARAK SORUMLU"

Putin ve Macron’un, Orta Doğu’da çözüm için temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarının kaydedildiği açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Fransa’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak barış ve güvenliğin korunmasında özel bir sorumluluğa sahip olduklarını vurguladılar. Vladimir Putin ve Emmanuel Macron, Rusya ve Fransa’nın, Orta Doğu bölgesi de dahil olmak üzere barış ve güvenliğin korunmasında, ayrıca küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin muhafaza edilmesinde, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak özel bir sorumluluğa sahip olduklarını belirttiler" denildi.

Macron ile 3 yıl sonra ilk temas! Putin Batılı ülkeleri suçladı

3 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

Kremlin Sarayı’ndan edinilen bilgilere göre, Putin ve Macron arasındaki son görüşme, 11 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Görüşmenin konuları ise Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum, Ukrayna askerlerinni Donbas’taki sivil hedeflere yönelik bombardımanları ve tahıl anlaşmasının geleceği olmuştu.

ETİKETLER
#iran
#putin
#macron
#francesco farioli
#Russia
#Ukraine
#Nuclearprogram
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.