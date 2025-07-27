Macron'dan Türkçe paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için eylül ayında Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıkladı. Macron'un bu çıkışı tüm dünyada büyük ses getirirken, Gazze'de yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

MACRON'DAN TÜRKÇE TWEET

Macron, sosyal medya hesabından ham Fransızca hem de Türkçe yaptığı açıklamada Erdoğan'la Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında konuştuklarını iletti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un paylaşımı şöyle:

"BARIŞ İÇİN HER ŞEY YAPILMALI"

"Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır."