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 | Sule Altinel

Macron'dan Türkiye'ye övgü: Karadeniz'deki rolü takdire şayan

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Paris’te düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’ya 2 milyar Euro'luk yeni askeri yardım yapılacağını açıkladı. "Ukrayna’nın yanındayız ve yanında kalacağız" diyen Macron, savaşın sona ermesi için Moskova’ya da "şartsız ateşkes" çağrısı yaptı. Macron, Türkiye'nin Karadeniz'deki rolünden övgüyle bahsetti.

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Macron'dan Türkiye'ye övgü: Karadeniz'deki rolü takdire şayan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 06:23
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 06:25

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kiev’e 2 milyar Euro tutarında ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. Macron, "Ukrayna, koşulsuz bir ateşkese onay verdi. Aynı taahhüdü Rusya’dan da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya olan dostluk ve destek mesajını yineleyerek, "Biz Ukrayna’nın yanındayız ve yanında kalacağız" dedi. Rusya’nın saldırganlığının sadece küresel düzeni ve istikrarı değil, Avrupa güvenliğini de doğrudan etkilediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Macron, Cidde’de Ukrayna’nın 30 günlük koşulsuz ateşkes teklifini kabul ettiğini hatırlatarak, bu dönemin savaşın sona erdirilmesi açısından kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, "Görüşmenin ikinci başlığı kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bu ateşkesin gerçekten gözlemlenip uygulanabilmesi olacak." dedi. Öte yandan Macron, Karadeniz'de sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Macron, söz konusu ateşkesin kalıcı bir barışın tesisine zemin hazırlayacak geçici bir adım olduğunu belirterek, "Bu, tarafların uzun vadeli barışı müzakere edebilmesi için bir fırsattır" dedi.

"TÜRKİYE ÖZEL BİR ROLE SAHİP"

Fransa Cumhurbaşkanı, "Karadeniz’i bir savaş alanına çeviren, uluslararası ticaret yollarını, özellikle Afrika’ya yönelik tahıl koridorlarını tehlikeye atan tek taraf Rusya’dır. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin bu konuda gösterdiği çabayı takdirle anıyorum; zira Türkiye, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Karadeniz’de çok özel bir role sahiptir. Karadeniz’de yaşananların sorumluluğunu Avrupalılara veya başkalarına yüklemek, tarihi yeniden yazmaya çalışmaktır. Bu tamamen gerçek dışıdır. Bugün geldiğimiz nokta ise önemlidir; çünkü Başkan Zelenski tarafından kabul edilen öneri kapsamında denizde, havada ve sivil altyapılarda ateşkes sağlanması öngörülüyor." dedi.

Macron, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın "güç yoluyla barış" anlayışını benimsediğini ifade ederek, "Tutarlı bir yaklaşım izlenmeli; dolayısıyla sürecin Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla başlaması söz konusu olamaz" şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD ile yürütülen müzakereler sonucunda ateşkesi kabul eden Moskova’nın, sürecin başlaması için bazı ön koşullar öne sürdüğü bildirildi.

Gelecek Ukrayna ordusunun yapısına da değinen Macron, "Yarının Ukrayna’sı için en büyük güvence, yeni bir saldırıyı caydırabilecek ve direnebilecek güçlü bir ordu yapısına sahip olmasıdır" ifadesini kullandı. Macron, Ukrayna’ya yapılacak 2 milyar Euro'luk ek yardımın içeriğini, "2 milyar Euro'luk ilave destek kapsamında tanksavar Milan füzeleri, hava savunma sistemleri için MICA füzeleri, karadan havaya Mistral füzeleri sağlanacak. Ayrıca Ukrayna ordusuna VAB tipi zırhlı araçlar, AMX-10 RC tankları ve çeşitli mühimmatlar ile drone desteği de verilecek." şeklinde özetledi. Macron, Fransa’nın silah stoklarında hâlâ Ukrayna’ya destek sağlayacak kapasite bulunduğunu belirterek, "Stoklarımızda hâlâ teslim edilebilecek kapasitemiz mevcut" dedi. Ayrıca, Kiev ile ortak üretim projelerinin hızla devreye gireceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa’nın değişmeyen desteğine teşekkür ederek, "Avrupa güvenliği için çok şey yapılabilir ve yapılmalıdır" dedi. Ek yardımı memnuniyetle karşıladığını belirten Zelenski, Ukrayna’nın topraklarında konuşlu Mirage savaş uçağı sayısını artıracaklarını da ekledi. Ukrayna lideri, savaşın çözümünde "güce dayalı diplomasi" gerektiğini savundu ve "Moskova’da güç dilinden başka bir dil anlaşılmıyor, bu bir gerçek" sözleriyle Rusya’ya karşı kararlı tutumun altını çizdi.
Zelenski, yabancı askerlerin Ukrayna’ya konuşlanması konusundaki olasılığın, "Somut meseleler yarın çözülebilir ya da en azından tartışılabilir" sözleriyle masada olduğunu ima etti.

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