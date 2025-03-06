Macron'un sözleri Rusya'yı kızdırdı: 'Micron' hitabıyla Fransız lidere sert çıkış

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı 'Avrupa için tehdit' olarak nitelendirmesi Moskova'yı kızdırdı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Macron'u hedef aldığı açıklamalarda sert konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi. Macron'un bu açıklamaları Rusya'yı kızdırdı.

MACRON'A 'MİCRON' HİTABI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabı üzerinden Macron'u hedef aldı ve 'Micron' diye hitap ederek şunları yazdı:

"Micron’un kendisi bir tehdit oluşturmuyor. Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek."

https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1897411788205162583

MACRON'UN RUSYA'YI KIZDIRAN SÖZLERİ

Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.