Maden ziyareti faciayla sonuçlandı! Öğrenciler siyanür havuzuna düştü

İstanbul
Çin'in kuzeyinde yer alan Hulunbuir kentinde Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketine bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır-molibden madeninde facia meydana geldi.
Üniversite öğrencilerinin incelemeleri sırasında üzerinde durdukları ızgara platform çöktü.
Platformun çökmesi sonucu siyanür atık havuzuna düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesinden 6 öğrenci feci şekilde hayatını kaybederken, bir öğretmen de yaralandı.
Maden ocağında üretim durdurulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.