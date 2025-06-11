Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Madleen gemisindeki aktivistlere içme suyu bile verilmiyor! Brezilyalı Avila açlık grevine başladı

Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisindeki Brezilyalı aktivist Thiago Avila açlık grevine başladı. İsrail'in gözaltı merkezinde, sadece içilemeyen musluk suyuna erişime izin verildiğini, tutulduğu yerde tahtakurusu istilası olduğunu belirten Avila'nın avukatı son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 09:34

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın açlık grevine başladı. Aktivistlerin gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve sadece içilemeyen musluk suyuna erişimle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4'ünün sınır dışı edilmesinin ardından ülkede kalan 8 aktivist, Ramle'deki gözaltı merkezinde mahkemeye çıkarıldı ve duruşmalar 5 saatten fazla sürdü.

Madleen gemisindeki aktivistlere içme suyu bile verilmiyor! Brezilyalı Avila açlık grevine başladı

100 SENE BOYUNCA ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

Uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonularak ülkeye nakledilmelerine karşın "yasa dışı yollarla ülkeye girmek" ile suçlanan 12 aktiviste dün 100 sene boyunca ülkeye giriş yasağı getirildi.

Adalah hukuk ekibi, İsrail'in Madleen'i uluslararası sularda durdurarak Gazze ablukasını kırmaya çalışan barışçıl ve silahsız gönüllülerin tutuklanmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu.

Madleen gemisindeki aktivistlere içme suyu bile verilmiyor! Brezilyalı Avila açlık grevine başladı

''GEÇİCİ TEDBİR KARARI İHLAL EDİLİYOR''

Avukatlar, savunmasız bir nüfusu açlığa mahkum etmek üzere tasarlanmış yasa dışı Gazze ablukasının, toplu cezalandırma anlamına geldiğini ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım davasında verdiği "geçici tedbir kararını" doğrudan ihlal ettiğini vurgulayarak aktivistlerin ablukayı kırmaya ve Gazze'de açlık çeken sivillere insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya çalışarak meşru çerçevede hareket ettiğini söyledi.

Madleen gemisindeki aktivistlere içme suyu bile verilmiyor! Brezilyalı Avila açlık grevine başladı

''İSRAİL'İN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK''

İsrail'in gemiye uluslararası sularda el koyarak gönüllüleri zorla ülkeye getirdiğine dikkati çeken avukatlar, bu nedenle İsrail'in aktivistleri gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin bulunmadığını, derhal serbest bırakılıp gemilerine yeniden binmelerine ve Gazze'ye yardım ulaştırdıktan sonra ülkelerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

''KAÇIRILDIK''

Madleen gemisinde bulunan aktivistler de mahkemeye verdikleri ifadede, kaçırılarak kendi istekleri dışında zorla İsrail'e getirildiklerini, tek görevlerinin ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Aktivistler, mahkeme heyetinin deniz ablukasından haberdar olup olmadıklarına ilişkin sorusuna cevap olarak ablukanın uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunun ve İsrail'in eylemlerini haklı gösteremeyeceğinin altını çizdi.

Madleen gemisindeki aktivistlere içme suyu bile verilmiyor! Brezilyalı Avila açlık grevine başladı

MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

İsrail'in mahkemeden sınır dışı edilene kadar aktivistlerin gözaltına tutulmasını istediği, aktivistlerin daha erken ayrılmayı kabul etmedikleri takdirde, zorla sınır dışı edilmeden önce 72 saat gözaltında tutulabileceği belirtildi. Adalah, gönüllülerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını ve ülkelerine geri dönebilmelerini talep etti. Mahkemenin ilerleyen saatlerde karar vermesinin beklendiği aktarıldı.

Madleen gemisindeki aktivistlere içme suyu bile verilmiyor! Brezilyalı Avila açlık grevine başladı

NE OLMUŞTU?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail’e getirilmiş, 4’ü bu sabah ülkeden sınır dışı edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisindeki bazı aktivistler sınır dışı edildi! 5 Fransız İsrail'de yargılanacak
Dışişleri kaynaklarından Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.