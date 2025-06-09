Madleen'deki aktivistler için İsrail Savunma Bakanı Katz'dan emir

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisindeki aktivistlere 7 Ekim saldırılarının videolarını izletme talimatı verdi. Aylardır katliamlarına devam eden İsrail'in Bakanı Katz, orduyu da tebrik etti.

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine baskın düzenledi. Gemideki aktivistler, baskında gözaltına alındı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Madleen'in "hızlı ve güvenli bir şekilde ele geçirilmesi" nedeniyle İsrail ordusunu tebrik etti.

Gazze'de 54 bini aşkın insanı katleden İsrail'in Bakanı Katz, yardım götüren aktivistlere Hamas'ın saldırı videolarını izletme talimatı verdi.

AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANINDA

The Guardian'ın da yer alan habere göre, Katz, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Fransız Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve Türk aktivistlerinin de olduğu 12 kişinin Aşdod limanına taşınacağını doğruladı. Katz "filodaki yolculara 7 Ekim katliamının dehşetini gösteren videoyu göstermesi" talimatını verdiğini sözlerine ekledi.

Katz, ''Desteklemek için geldikleri ve kimin için çalıştıkları Hamas terör örgütünün tam olarak kim olduğunu, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara karşı hangi vahşeti işlediklerini ve İsrail'in kendini savunmak için kime karşı savaştığını görmelerini istiyorum." dedi.