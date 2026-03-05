Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Onur Kaya

Mahdum Ahmedinejad öldü mü? Yardımcısı Türk basınına açıkladı

ABD ve İsrail ortaklığında 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Türk basınına konuşan 69 yaşındaki Ahmedinejad’ın yardımcılarından biri, iddialara cevap verdi.

Mahdum Ahmedinejad öldü mü? Yardımcısı Türk basınına açıkladı
IHA
05.03.2026
05.03.2026
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği yönünde çıkan iddialara dair açıklama geldi.

YARDIMCISI TÜRK BASININA KONUŞTU

Ahmedinejad’ın yardımcılarından biri, Türk basınına yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ahmedinejad’ın hayatta olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mahdum Ahmedinejad öldü mü? Yardımcısı Türk basınına açıkladı

Savaşın ilk günlerinde İran basınında yer alan haberlerde ise Ahmedinejad’ın başkent Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

İran'ın 6'ncı ve din adamı olmayan ilk cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 1956 yılında Simnan eyaletine bağlı Garmsar ilçesinin Aradan köyünde dünyaya geldi. Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran'a göç eden Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti'nin ilk valisi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında ise Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

24 Haziran 2005 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilerek 3 Ağustos 2005'te göreve başladı ve 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. Görevi boyunca ABD'ye meydana okuyan restleşmeleriyle dikkat çekti.

Mahdum Ahmedinejad öldü mü? Yardımcısı Türk basınına açıkladı

2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu anayasal gerekçelerle kabul edilmedi. Ahmedinejad, görev süresinin sona ermesinin ardından 2013 yılında Dini Lider Hamaney'in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.

Öldürüldüğü iddia edilmişti! Ahmedinejad'ın akıbetine ilişkin yeni açıklama
#İran-abd Ilişkileri
#Siyasi İddialar
#Mahmud Ahmedinejad
#İran Cumhurbaşkanlığı
#İran İsrail Ilişkileri
#Dünya
TGRT Haber
