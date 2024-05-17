Mahkumlar hapishane gardiyanlarını zehirledi

17 May 2024 12:48 - Güncelleme : 17 May 2024 13:01

İngiltere'nin Sheppey Adası'ndaki yüksek güvenlikli hapishanede mahkumların kantinde çalışmasının riski tecrübeyle gözler önüne serildi. Personel kantininde çalışan mahkumlar, zombi ilacı olarak bilinen ve baharata benzeyen uyuşturucu ilacı gardiyanların yemeklerine kattılar.

25 gardiyan, nefes almakta zorluk ve kalp atışlarında artış gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay nedeniyle yaklaşık bin 100 mahkumun bulunduğu hapishanede acil tıbbi olay birimi kuruldu.

''BU SENARYO DIŞINDA DÜŞÜK RİSK''

Ceza Adaleti Çalışanları Sendikası'nın (CJWU) bir sözcüsü şunları söyledi: "Mahkumların personel kantinlerinde çalışması olağandışı bir durum olmasa da, düşük risk taşımaları bekleniyor. Bu senaryoda öyle olmadı"

Adalet Bakanlığı sözcüsü, ilgili kurumlarla irtibat halinde olduklarını söyledi.

Öte yandan mahkumlar, personele yemek hazırlayıp servis etmelerine izin verilmeden önce bir "istihdam riski" değerlendirmesinden geçmişti.