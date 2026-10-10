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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:05

Mahmud Abbas Filistin seçimlerini 2027'ye erteledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gelecek ay yapılması beklenen Yasama Meclisi seçimlerini 11 Eylül 2027 tarihine erteledi. Aynı tarihte devlet başkanlığı seçimi de yapılacak.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Mahmud Abbas Filistin seçimlerini 2027'ye erteledi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:05

Devlet Başkanı , Yasama Meclisi seçimlerinin 28 Kasım’da düzenlenmesini öngören kararnameyi yürürlükten kaldırarak, seçimlerin devlet başkanlığı seçimi ile birlikte 11 Eylül 2027 tarihinde düzenlenmesini öngören bir kararname yayımladı. 

HABERİN ÖZETİ

Mahmud Abbas Filistin seçimlerini 2027'ye erteledi

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 28 Kasım'daki Yasama Meclisi seçimlerini iptal ederek genel seçimlerin devlet başkanlığı seçimiyle birlikte 11 Eylül 2027'de yapılmasına karar verdi.
Erteleme kararına gerekçe olarak İsrail'in uygulamalarının engel oluşturması ve uygun siyasi, güvenlik ve saha şartlarının sağlanması ihtiyacı gösterildi.
Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, devlet başkanı ile Meclis üyelerini eş zamanlı olarak belirlemek üzere seçimlere davet edildi.
Erteleme kararı, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi tarafından onaylandı.
Filistin medyasında İsrail hükümetinin, 6 Ekim'de Filistin Merkezi Seçim Komisyonu'nun Gazze ve Doğu Kudüs'e girişine izin vermediği bildirildi.
AB ve BM seçimlerin önemini vurgularken, Filistin'de son Yasama Meclisi seçimlerinin 2006'da yapıldığı ve Hamas'ın kazandığı hatırlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

GEREKÇE OLARAK İSRAİL GÖSTERİLDİ

Karara gerekçe olarak "’in uygulamalarının seçimlerin daha önce belirlenen tarihte yapılmasına engel oluşturması ve özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin düzenlenebilmesi için uygun siyasi, güvenlik ve saha şartlarının oluşturulması ihtiyacı" gösterildi. 

Mahmud Abbas Filistin seçimlerini 2027'ye erteledi

FİLİSTİNLİLERİ SEÇİMLERE DAVET ETTİ

Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle yapılan istişarelerin ardından yayımlanan yeni kararname, , Batı Şeria ve ’ndeki Filistinlileri devlet başkanı ile Meclis üyelerini eş zamanlı olarak belirlemek üzere seçimlere katılmaya davet etti. 

Seçimlerin ertelenmesine ilişkin karar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi tarafından da "şartların seçimlerin ilan edildiği tarihten bu yana önemli ölçüde değiştiği" belirtilerek onaylandı.
Öte yandan, Filistin medyasında yer alan haberlere göre İsrail hükümeti, 6 Ekim’de Filistin Merkezi Seçim Komisyonu’nun seçim hazırlıkları için Gazze ve Doğu Kudüs’e girişine izin vermedi.

Mahmud Abbas Filistin seçimlerini 2027'ye erteledi

AB VE BM SEÇİMLERİN ÖNEMİNİ VURGULAMIŞTI

Uluslararası toplum daha önce seçimlere desteğini açıklamış, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas seçimlerin "Filistin kurumlarının meşruiyetini yenilemek için uzun zamandır beklenen bir fırsat sunacağını" söylemişti. Kallas, "Filistinliler, temsilcilerini güvenilir, kapsayıcı ve şeffaf seçimlerle belirleme hakkına sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) de eylül ayında yayımlanan bir raporla seçimlerin Batı Şeria ve Gazze’nin de dahil edilerek yapılabilmesi için kolaylık sağlanması talebinde bulunmuş ve Filistin’de seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan nüfusun yarısından fazlasının hiç seçimlere katılmadığı için seçimlerin yapılmasının önemine dikkat çekmişti. Filistin’de Yasama Meclisi seçimleri en son 2006 yılında gerçekleşmiş, seçimlerde Hamas, Fetih Hareketi’ni geride bırakarak zafer elde etmişti.

 

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#kudüs
#filistin
#israil
#gazze şeridi
#mahmud abbas
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