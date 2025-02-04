Makam aracını özel işinde kullanan bakanın özrü kabul görmedi! İstifasını verdi, masrafı da karşılayacak

04 Şubat 2025 12:41 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:53

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, makam aracını özel işinde kullanmasının ardından özür dilese de kendini affettiremedi. Bakan Haylen, hata yaptığını söyleyerek, istifasını duyurdu.

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, şoförüne makam aracını kullanmasını söyleyerek 446 kilometre uzaklıktaki bir yemeğe gitmesiyle çok eleştirildi. Haylen, dün yaptığı açıklamada ''Yanlış karar verdim'' diyerek özür diledi. 13 saat boyunca aracı meşgul etmesinin doğru olmadığını söyleyen Bakan Haylen'in özrü kabul görmedi.

Eyalet Başbakanı Chris Minns, bu davranışı "kabul edilemez" diye niteledi, muhalefet de Minns'e seslenerek Haylen'ın çekilmemesi halinde görevden alınmasını istedi.

Haylen ilk etapta istifa etmeyeceğini duyursa da bugünkü açıklamasında görevini bıraktığını belirterek şunları söyledi:

''Hatalar yaptım, insan kusursuz olamaz. Kuralları çiğnemedim fakat buradaki tek meselenin bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm. Biz bir önceki hükümetten daha iyi olmak için seçildik.''

MASRAFI CEBİNDEN KARŞILAYACAK

Yeni Güney Galler eyaletinin kanunlarına göre bakanlık araçları ve şoförleri özel işler için kullanılabiliyor. Fakat Minns, ilgili kanunun değiştirilmesi için çalışmalara başlandığını bildirmişti.

Haylen'ın arkadaşlarıyla birlikte resmi aracı kullanmasının devlete 750 dolara mal olduğu aktarılmıştı. Bakan bu masrafı kendi cebinden karşılayacağını söylemişti.

Öte yandan Haylen’ın, hafta sonu spor etkinliklerinde çocuklarıyla Caves Beach’ten Sidney’e gitmek için yine makam aracına tahsis edilen şoförünü kullandığı da ortaya çıkmıştı.

''SİYASET ÇOK ZOR''

Haylen, bugünkü basın toplantısında geçen yıl da makam aracını iki kez özel işleri için kullandığını itiraf ederek şunları söyledi:

''Benim hatalarım şimdi hükümete zarar veriyor. Siyaset çok zor. Beklentiler çok yüksek. Bunun farkındayım.''