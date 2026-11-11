Maldivler Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Muizzu, hükümetin parlamentoya sunduğu önemli yasa tasarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Maldivler’den radikal karar! Şartlar ne olursa olsun İsrail pasaportuna kapılar tamamen kapatıldı Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, parlamentoya sunulan yeni yasa tasarısıyla şartlar değişse bile İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişinin koşulsuz olarak yasaklanmasının öngörüldüğünü açıkladı. Önceki yasak Gazze'deki soykırım durana kadar geçerliyken, yeni tasarı koşulsuz bir giriş yasağı getirmektedir. Muizzu, İsrail'in eylemlerini soykırım olarak nitelendirerek İsrail pasaportluların ülkeye girişine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Maldivler, İsrail pasaportu taşıyanlara yönelik ilk giriş yasağını Nisan 2025'te getirmişti. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 175 bini geçti ve sivil altyapının yüzde 90'dan fazlası tahrip edildi.

SOYKIRIM DURSA BİLE ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANACAK

Muizzu, önceki yasağın, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımı durdurana kadar İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişini yasaklanmasını öngördüğünü hatırlatarak, mevcut yasa tasarısının ise şartlar değişse bile İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişinin koşulsuz yasaklanmasını öngördüğünü ifade etti.

MALDİVLER’İN FİLİSTİN’E DESTEĞİ DEĞİŞMEDİ

İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerini soykırım olarak nitelendiren Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların Maldivler'e girişine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Muizzu, Maldivler'in Filistin davasını desteklediğini ve uluslararası platformlarda bu tutumunu istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, Maldivlerin bu hassas konudaki tutumunun değişmediğini kaydetti.

İLK YASAK 2025’TE GELDİ

Maldivler, Nisan 2025'te İsrail pasaportu taşıyanların Gazze'deki soykırım durana kadar ülkeye girişini yasaklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1614'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana da 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 175 bini geçti.

İsrail ordusu Gazze'de soykırıma varan saldırılarında sivil altyapının yüzde 90'dan fazlasını tahrip etti.