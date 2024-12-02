Malezya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 6'ya yükseldi

02 Aralık 2024 18:08 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 18:10

Malezya'da etkili olan sağanak yağışlar sele yol açtı. Sel felaketi sonrası çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilirken 6 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Malezya​'da, geçen haftadan bu yana etkisini sürdüren yoğun yağışlar sel felaketlerine yol açtı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Kelantan eyaletinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 6'ya yükseldi.

Sel felaketi çok sayıda evde hasara neden olurken, demiryolu ulaşımında da aksamalara yol açtı. Ayrıca felaketin etkisiyle yaklaşık 38 bin hektarlık pirinç tarlası zarar gördü. Olaydan en fazla etkilenen bölgelerin doğudaki Kelantan ve komşusu Terengganu eyaleti olduğu ifade edildi.

SEL FELAKETİ İÇİN EK FON AYRILDI!

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, hükümetin sel sonrası onarım çalışmaları için ek bütçe ayırdığını ve çalışmaların Aralık ayı ortasında başlayacağını açıkladı.

TAYLAND​'TA DA FELAKET CAN ALDI!

Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan sel felaketinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Bazı ilçelerde sel suları çekilirken, çok sayıda kişi evlerine dönmeye başladı. Güneydoğu Asya ülkelerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde toplam 27 kişi hayatını kaybetti.