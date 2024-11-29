"Kuşak ve Yol" Uluslararası yelken yarışları Türkiye'de başladı

29 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:03

Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'nın Türkiye etabı start aldı. Bodrum’daki Anthaven Marina'da başlayan etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen yüzün üzerinde yelkenci yarışıyor.

Çin’in Beihai kentinden 8 Ekim’de başlayan 2024 Kuşak ve Yol Uluslararası Regattası, Malezya​ ve Hırvatistan duraklarının ardından Türkiye’ye ulaştı. Bodrum’da gerçekleştirilen açılış seramonisi ile organizasyonun Türkiye​ ayağı resmen başlamış oldu.

Bodrum​ Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübü Başkanı Levent Özonur, Türkiye Açıkdeniz Yelken Kulübü Genel Müdürü Can Giray, Guangxi Yelken Derneği Başkanı Ye Jianhua, Guangxi Eyaleti Spor Koordinatörü Lu Xuejie, Etkinlik Direktörü Cai Bin ve Hırvatistan Yelken Federasyonu Başkanı Neven Baran açılışta yerini aldı.

"PROJENİN EN ÖNEMLİ AYAĞINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Törenin açılış konuşmasını yapan Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübü Başkanı Levent Özonur, Türkiye’nin ilk kez bu projeye ev sahipliği yaptığını belirtti. Özonur, “Kuşak ve Yol Projesi' nin en önemli ve son ayağını gerçekleştirmek için buradayız. 2012 yılından beri süren bu projede yelken yarışlarıyla yer almak, Türkiye için gurur verici. İlerleyen yıllarda bu organizasyonu daha büyük bir coşkuyla devam ettireceğimize eminiz.” dedi.





Seremonide konuşan Guangxi Eyaleti Spor Koordinatörü Lu Xuejie ise bu organizasyonun milat olduğunu söyleyerek sonraki organizasyonlarda da birliktelik vurgusu yaptı. Lu, ayrıca konuşmasında Türk misafirperverliğinden ve Bodrum'un eşsiz güzelliğinden de övgüyle bahsetti. İlk defa bu etkinlik için Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Etkinlik Direktörü Cai Bin, "ilerde futbol ve diğer spor dallarında da Türkiye'de etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz." dedi.

TÜRKİYE, KITALARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Guangxi Yelken Derneği Başkanı Ye Jianhua ise Türkiye’nin projeye dahil olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları yalnıza bir yelken yarışı değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik işbirlikleri için de önemli bir kilometre taşı. Bodrum, denizcilik ve tarihi geçmişiyle Çin'den başlayan ipek yolu için özel bir konumda bulunuyor. Burada yarışan sporcular uluslararası kültürel yakınlaşmanın da öncüleri oluyor.” ifadelerini kullandı.

Açılış seremonisinin ardından 13 takımdan oluşan 60 sporcu, 3 gün sürecek yarışların ilk gününde yelken açtı.