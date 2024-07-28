Mali'de isyancılar tuzağa düşürdü, Rus paralı asker grubu Wagner çok sayıda askerini kaybetti

28 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 09:35

Hizbullah'tan İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Hizbullah'tan İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Mali'de ordu, 2 askerinin hayatını kaybettiğini, 20 isyancının ise öldürüldüğünü duyurdu. Tuareg isyancıları ise hareke geçti ve Cezayir sınırına yakın 2 günlük çatışmada orduda görev yapan düzinelerce asker ve Wagner paralı birliklerine saldırdılar.

Mali'deki Tuareg isyancıları, aralarında Rus paralı asker grubu Wagner'in de olduğu 53 kişiyi öldürdüler.

Tuareg isyancıları iddialarını ispatlamak adına öldürdükleri askerlerin de görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde pusuya düşürülen araçların küle döndüğü ve çok sayıda Wagner askerinin cansız bedenlerinin yerlere serildiği görülüyor.

ÇOK SAYIDA ARACA DA EL KOYDULAR

İsyancı hareket, Barış, Güvenlik ve Kalkınma için Kalıcı Stratejik Çerçeve (CSP-PSD), Tinzaouaten sınır kasabasında yaşanan çatışmalarda zırhlı araçlar, kamyonlar ve tankerlere el koyduğunu bir bildiriyle duyurdu.

Öte yandan isyancı grup dün de yüzlerce kilometre uzaklıktaki Kidal kasabasında düşen bir helikopterin de hasar gördüğünü söyledi.