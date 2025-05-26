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 | Berrak Arıcan

Malta Filistin'i tanıma kararı aldı, İsrail Avrupa ülkelerine tehditler savurdu: Tek taraflı ilhak ederiz!

Malta'nın Filistin'i tanımasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’ni tek taraflı ilhak edeceklerini belirtti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 09:46

Malta Başbakanı Robert Abela, gelecek ay Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını bildirdi. Bu hamle İsrail'i harekete geçirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamalarda tehditler savurdu. Saar, "İsrail’e karşı atılacak her türlü tek taraflı adıma İsrail de tek taraflı adımlarla karşılık verir.” dedi.

Malta Filistin'i tanıma kararı aldı, İsrail Avrupa ülkelerine tehditler savurdu: Tek taraflı ilhak ederiz!

TEK TARAFLI İLHAK TEHDİDİ

Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin’i tanıması halinde Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’ni tek taraflı ilhak edeceklerini kaydetti.

'BİRÇOK ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIYACAK' İDDİASI

Gazete, Saar’ın bu açıklamalarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde, Suudi Arabistan’ın da desteğiyle 18 Haziran'da New York’ta düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunulacak uluslararası konferans öncesinde geldiğine dikkati çekti.

Gazetenin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Macron, bu tarihte birçok ülkenin Filistin devletini tanıdığını duyurmasını hedefliyor.

Malta Filistin'i tanıma kararı aldı, İsrail Avrupa ülkelerine tehditler savurdu: Tek taraflı ilhak ederiz!

''MACRON'UN İSRAİL'E SÖZÜ VAR''

Bu gelişme, İsrail hükümetinin sert tepkisini çekerken Macron’un daha önce Tel Aviv’e böyle bir adım atılmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.

Öte yandan gazete, ABD’nin bu konferansa katılmayacağını İsrail’e bildirdiğini ancak diğer ülkeleri caydırmak için kamuoyu önünde baskı yapmayacağını yazdı.

193 ÜLKEDEN 149'U FİLİSTİN'İ TANIYOR

Halihazırda Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 149’u Filistin devletini tanıyor. Filistin yönetimi, haziran ayında yapılacak konferansla bu sayının artmasını umuyor.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda yaklaşık 770 bine ulaşırken bölgede 180 yerleşim yeri ve İsrail hükümetince de yasal statüsü bulunmayan 256 kaçak yerleşim yeri bulunuyor.

Malta Filistin'i tanıma kararı aldı, İsrail Avrupa ülkelerine tehditler savurdu: Tek taraflı ilhak ederiz!

SALDIRILAR BATI ŞERİA'DA DA ARTTI

Gazze'deki soykırıma paralel olarak İsrail ordusu, saldırılarını Batı Şeria'da da genişletti ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Resmi Filistin verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail şiddetinde 960’tan fazla Filistinli can verirken yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı. İsrail güvenlik otoriteleri 16 bini aşkın kişiyi tutukladı.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.

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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#barış
#diplomasi
#güvenlik
#Filistin Devleti
#Malta
#Yerleşim Birimleri
#Uluslararası Konferans
#Dünya
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