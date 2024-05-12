Marapi Dağı'nda soğuk lav patlaması! Endonezya felaketi yaşıyor

12 May 2024 01:17 - Güncelleme : 12 May 2024 01:18

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bulunan Tanah Datar Bölgesi'nde yer alan Rambatan köyü, Marapi Dağı'ndan gelen soğuk lav patlamasıyla sarsıldı. Patlama sonucunda evler ve pirinç tarlaları büyük hasar gördü, köye giden yollar da kapandı. Soğuk lav patlaması sonucunda yaşanan heyelanlar, Rambatan köyüne giden yolları tahrip ederek bölgenin izole olmasına yol açtı.

Bölge sakinleri, kendi imkanlarıyla arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları yürütürken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, felakette bir kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişiden haber alınamadığı bildirildi.