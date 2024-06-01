ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller'ın evinin önünde Filistin protestosu!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 15:59 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:01
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller'ın evinin önünde toplanan bir grup Miller'a tepki gösterdi.
İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD'de de protestolar sürüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller evine giderken bir grup tarafından protesto edildi. Protestocuların "Hey Miller, bugün kaç çocuk öldürdün?" diye slogan atmaları dikkat çekti.
Aracından inen Miller önce büyük bir şok yaşadı ve evine doğru yürümeye devam etti.
Kaynak: TGRT Haber