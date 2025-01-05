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Mavi yüzgeçli orkinos için yarıştılar! Satış fiyatı dudak uçuklattı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 11:02
Mavi yüzgeçli orkinos için yarıştılar! Satış fiyatı dudak uçuklattı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yine bir satış rekoru kırıldı. Toyosu Balık Hali'nde geleneksel yeni yıl mezatı yapıldı. Mezatta 276 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosun satış fiyatı dudak uçuklattı.

Tokyo​'da bulunan Toyosu Balık Hali yine inanılmaz bir mezata ev sahipliği yaptı. Yeni yılda düzenlenen geleneksel balık mezatında balıkçılar bu kez Japonya​'da ve dünyanın farklı yerlerinde tutulan orkinos balıklarını en yüksek fiyata satabilmek için yarıştı. 

Mavi yüzgeçli orkinos için yarıştılar! Satış fiyatı dudak uçuklattı - 1. Resim

46 MİLYON TL'LİK ORKİNOS

 Bu yılki balık mezatında en yüksek fiyat ise Japonya'nın Aomori eyaletinde yakalanan ve 207 milyon yene yani yaklaşık 46 milyona (yaklaşık 1,3 milyon dolar) satılan 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos oldu.

Mavi yüzgeçli orkinos için yarıştılar! Satış fiyatı dudak uçuklattı - 2. Resim

EN YÜKSEK 2. FİYATTI

Dev balığa bir gıda firması tarafından verilen fiyat, 1999 yılında söz konusu alanda veri tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek ikinci fiyat olarak kayıtlara geçti.

Mavi yüzgeçli orkinos için yarıştılar! Satış fiyatı dudak uçuklattı - 3. Resim

2019 yılında yapılan balık mezatında, Aomori eyaleti açıklarında yakalanan 278 kiloluk bir mavi yüzgeçli orkinos 333.6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) rekor fiyata satılmıştı.

Mavi yüzgeçli orkinos için yarıştılar! Satış fiyatı dudak uçuklattı - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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