Maymun çiçeği virüsü görülen ülke sayısı artıyor! Tayland'da mpox alarmı

21 Ağustos 2024 12:36 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:51

En az 570 M çiçeği virüsü ölümü ve binlerce vaka var! Kongo'da maymun çiçeği yayılıyor

En az 570 M çiçeği virüsü ölümü ve binlerce vaka var! Kongo'da maymun çiçeği yayılıyor

Dünyayı endişeye sürükleyen maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkeler her geçen gün arıyor. Tayland, Afrika kıtasından gelen bir Avrupalı hasta olduğunu bildirdi. Hastalık Kontrol Departmanı (DDC) Genel Müdürü Thongchai Keeratihattayakorn, M çiçeği virüsünün tespit edildiğini ve Klad 1b varyantından şüphelendiklerini açıkladı.

Hastanın Klad 1 varyantı testinin negatif çıktığını ifade eden Thongchai, Klad 1b varyantı olup olmadığını belirlemek için test yaptıklarını bildirdi. Thongchai, hastada bu varyantın tespit edilmesi halinde, bunun ülkedeki ilk Klad 1b vakası olacağını söyledi.

MUTASYONA UĞRAYAN M ÇİÇEĞİNE 800 KİŞİ YAKALANDI

Tayland'da ilk maymun çiçeği virüsü Klad 2 varyantı 2022 yılında tespit edildi. Şimdiye kadar bu varyanta yakalanan 800 vakadan 140'ının bu yıldan olduğu kaydedildi.

DSÖ AFRİKA'DA ACİL DURUM İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un 14 Ağustos'ta topladığı DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

MPOX BELİRTİLERİ

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Öte yandan DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.