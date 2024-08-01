Maymunlar Cehennemi gerçek oluyor! Şempanzeler insanlarla konuşmaya başladı

01 Ağustos 2024 09:09 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:51

Bilim insanlarının şempanzelerin tek kelime söyleyebildiğini ileri sürmesiyle Maymunlar Cehennemi filmi tarzında bir gelecek korkusu alevlendi. Uzun zamandır biz insanları yaşayan en yakın akrabalarımızdan ayıran en önemli özelliğin konuşma yeteneğimiz olduğu ve onların bunu yapamadığı düşünülüyordu.

Ancak bilim insanları, uluslararası bir araştırma ekibinin eski görüntüleri yeni gözlerle incelemesi sonucunda, şempanzelerin başından beri konuşabildiğini ileri sürüyor. Daily Star'ın haberine göre araştırmacılar, çalışmanın bir parçası olarak, bazıları korkunç ve etik olmayan koşullarda tutulan şempanzelere ait eski deney görüntülerini inceledi.

Bu kafesteki primatların ağzından çıkan tek kelimenin “yardım” olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bilim insanları şempanzelerin “anne” diye mırıldandıklarını gördüklerine inanıyor. Bulgularını Scientific Reports'ta yayınlayan araştırmacılar, bu keşfin şempanzelerin temel dilde konuşabildiğini gösterdiğini savunuyor.

İsveç'teki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden (KTH) başyazar Dr. Axel Ekstrom yaptığı bir konuşmada, "Birkaç yıldır sinirbilimde şempanze korteksinin onları geride tuttuğuna dair bir fikir dolaşıyordu." ifadelerine yer verdi.

Bilim adamı, insanların beyninin çeneyi hareket ettirmekten sorumlu bölümü ile ses kutusunu kontrol eden alan arasında bir “örtüşme” olduğunu açıkladı. Dr. Ekstrom, bu örtüşmenin, bebek mırıldanmalarında duyduğumuz türden heceli konuşmanın “kilidini açtığını” ve “gelişimde yetişkin konuşma kalıplarına geçiş yaptığını” açıkladı.

Ses yollarının örtüşmemesi nedeniyle şempanzelerin insanlar gibi konuşamadığını öne süren Kuypers-Jurgens hipotezine yeni kanıtlarla meydan okunuyor.

JOHNNY VE RENATA "ANNE" DİYOR

Yakın zamanda ortaya çıkan iki video, şempanzelerin gerçekten de kelimeleri ifade etme yeteneğine sahip olabileceği fikrini destekliyor gibi görünüyor. İlk klipte Florida'daki Suncoast Primat Barınağı'nda yaşayan ve videoyu yükleyene göre herkese “anne” dediği söylenen “Johnny” yer alıyor.

Universal Studios haber filmi koleksiyonunun bir parçası olan 1962 tarihli bir başka görüntüde ise Renata adlı bir şempanzenin bakıcısına “mama” kelimesini andıran bir sesle karşılık verdiği görülüyor. Meraklı bilim insanları bu sözel ifadeleri, katılımcıların şempanzelerin seslerini Parkinson hastası insanların sesleriyle karıştırarak dinledikleri ve duyduklarını yazıya döktükleri çevrimiçi bir deneyle test ettiler. Hem Johnny hem de Renata “anne” diyor gibi görünüyordu.

Dr. Ekstrom, bunun kortikal örtüşmenin bir zamanlar düşünüldüğü kadar kritik olmadığı ya da şempanzelerin gerçekten de buna sahip olabileceği anlamına gelebileceğini öne sürdü. Tarihsel bağlamı da eklersek, 1947 yılında yapılan bir çalışmada Keith ve Catherine Hayes, Viki adlı bir şempanzeyi insanmış gibi yetiştirmişlerdir. Viki'nin “anne”, “fincan” ve “yukarı” gibi basit kelimeleri söyleyebildiğini rapor etmişlerdir.