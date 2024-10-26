Mcdonalds'ta bakteri skandalı! Enfeksiyonlu sayısı artmaya devam ediyor

26 Ekim 2024 13:06 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:26

ABD'de hazır yemek zinciri McDonald's'ın "Quarter Pounder" olarak adlandırdığı bir hamburger çeşidinde Escherichia coli (E.coli) tespit edildi. Bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

McDonald's hisseleri yerle bir oldu! Hamburgerdeki bakteri ölüme yol açmıştı

McDonald's hisseleri yerle bir oldu! Hamburgerdeki bakteri ölüme yol açmıştı

ABD merkezli uluslararası hamburger zinciri McDonald's​'ın adının karıştığı bir gıda skandalında bilanço ağırlaşıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, McDonald's'ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisiyle bağlantılı olan vaka sayısının 49'dan 75'e yükseldiği, 22'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington ve Michigan olmak üzere 13 eyalette rastlandığı dile getirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, bakteriden 49 kişinin etkilendiği, 1'inin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarılmıştı.

YETKİLİLER BELİRTİLERİ AÇIKLADI

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38.8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.

EN SIK YİYECEK YOLUYLA BULAŞIYOR

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.