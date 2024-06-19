Mekke'de aşırı sıcak: 550'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti

19 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:22

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu.

Hac sırasında en az 550 hacının hayatını kaybetmesi, bu yıl yine kavurucu sıcaklarda ortaya çıkan hac yolculuğunun meşakkatli doğasının altını çiziyor.

Ülkelerinin müdahalelerini koordine eden iki Arap diplomat AFP'ye, ölenlerin en az 323'ünün Mısırlı olduğunu ve bunların çoğunun sıcaktan kaynaklanan hastalıklara yenik düştüğünü söyledi.

2 BİN KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Salı günü erken saatlerde Mısır Dışişleri bBkanlığı, Kahire'nin hac sırasında kaybolan Mısırlılar için arama operasyonları konusunda Suudi yetkililerle işbirliği yaptığını açıkladı.

Suudi yetkililer sıcak stresinden muzdarip 2 binden fazla hacıyı tedavi ettiklerini bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu.

KAVURUCU SICAKLARLA MÜCADELE

Hac sırasında en az 550 hacının hayatını kaybetmesi, bu yıl yine kavurucu sıcaklarda ortaya çıkan hac yolculuğunun meşakkatli doğasının altını çiziyor.

Ülkelerinin müdahalelerini koordine eden iki Arap diplomat AFP'ye, ölenlerin en az 323'ünün Mısırlı olduğunu ve bunların çoğunun sıcaktan kaynaklanan hastalıklara yenik düştüğünü söyledi.