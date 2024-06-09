Meksika alev alev yanıyor: Ölü sayısı 90'ı aştı

09 Haziran 2024 06:26 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 06:50

Kuzey Amerika'nın en güneyinde yer alan Meksika'da aşırı sıcaklar sebepli ölümlerin sayısı her geçen gün artıyor. Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının sayısı 90'ı aştığı bildirildi.

2 BİN KİŞİYİ GÜNEŞ ÇARPTI

Ülke basınında yşer alan haberlere göre, özellikle ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerindeki rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları yükseliyor. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, sadece 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 29 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü. 2 bin civarında kişinin ise güneş çarpmasından kaynaklanan şikayetlerle hastanelere başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Meksika üzerinden ABD'ye geçmen isteyen göçmenler, bir yandan da sıcak hava ile mücadele ediyor.

RİSK DEVAM EDİYOR

Hal böyleyken Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke genelini ilgilendiren yeni bir uyarıda daha bulundu. SMN'den yapılan açıklamada yeni bir sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağı ifade edildi. Bu sebeple kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiye edildi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (UNAM) yapılan açıklamada da mayıs ayının son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü belirtildi. Meksika'nın 31 eyaletinde 14'ünde hava sıcaklıkları uzun süredir 40 derecenin üzerinde seyrediyor.