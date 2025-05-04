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 | Berrak Arican

Meksika lideri, Trump'ın asker gönderme teklifini reddetti: Egemenlik satılamaz!

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardım teklifini geri çevirdi. Trump'ın teklifi ise ülkeye asker göndermeydi.

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Meksika lideri, Trump'ın asker gönderme teklifini reddetti: Egemenlik satılamaz!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 10:05

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sehinbaum'a "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede size nasıl yardımcı olabiliriz? ABD ordusunun desteğini sunuyorum.” diyerek bir teklifte bulundu. Fakat bu teklifi kabul görmedi.

''EGEMENLİK SATILAMAZ''

Sheinbaum, bunun üzerine Trump'a şu karşılığı verdiğini anlattı:

"Ve ona ne dedim biliyor musunuz? Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İşbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz."

Meksika lideri, Trump'ın asker gönderme teklifini reddetti: Egemenlik satılamaz!

Trump ile işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Sheinbaum, "Meksika, özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Meksika halkı bunu istiyor ve devlet başkanı olarak ben de her zaman bunu savunuyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP KARTELLERE SAVAŞ AÇMIŞTI

Wall Street Journal'ın 2 Mayıs'taki haberine göre Trump'ın 16 Nisan'da Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde göndereceği ABD askerlerinin Meksika'daki kartellere karşı yardım edebileceğini söylediği öne sürülmüştü.

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