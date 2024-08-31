Meksika mahkeme sistemini revize edebilir! Acımasız kartellere yüzü olmayan yargıçlar

31 Ağustos 2024 12:23 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:24

Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu karteline büyük darbe! 'El Mayo' ile 'El Chapo'nun oğlu tutuklandı

Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu karteline büyük darbe! 'El Mayo' ile 'El Chapo'nun oğlu tutuklandı

Meksika kan gölüne döndü! Köylüler ile kartel arasında çatışma çıktı: Çok sayıda ölü var

Meksika kan gölüne döndü! Köylüler ile kartel arasında çatışma çıktı: Çok sayıda ölü var

Meksika, kartel üyelerine karşı açılan ceza davalarında, yargıçları şiddet yanlısı çetelerin olası intikamlarından korumak amacıyla maskeli yargıçlar kullanmayı düşünüyor.

Görevdeki son günlerini geçiren Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador bu tedbiri bu hafta tartışmalı bir dizi yargı reformuna ekledi. Bu yargı reformları, Lopez Obrador'un 2018'de göreve gelmesinden bu yana polis şefleri, savcılar ve hakimlere yönelik cinayetlerin artmasının ardından kartellerin gücü ve erişimi artmaya devam ediyor.

Yargıç Roberto Elias Martinez, 2022 yılının Aralık ayında Meksika'nın suç oranı yüksek orta kesimlerindeki Zacatecas eyaletinde arabasına binerken kartel üyeleri tarafından vurularak öldürüldü. Yetkililer cinayet emrinin o sırada hapiste olan ve Martinez tarafından davalarına bakılan 2 kartel üyesi tarafından verildiğini ileri sürdü.

Yargıç Roberto Elias Martinez

"YÜZÜ OLMAYAN YARGIÇLAR"

Sadece Zacatecas eyaletinde toplam 103 hakimin hayatlarına yönelik ölüm tehditleri aldığı bildiriliyor. Mahkeme sisteminin revizyonuna ilişkin değişiklik “yüzü olmayan yargıçlar” öngörüyor ancak planın nasıl uygulanacağına karar verme yetkisi kıdemli yargıçlara bırakılıyor.

Kabul edilmesi halinde, mahkemelerdeki bu revizyon muhtemelen Lopez Obrdor'un 2018'de göreve geldiğinden beri yönetimini rahatsız eden artan kartel sorununu ele alan başkan olarak son büyük eylemlerinden biri olacak. Haziran ayında yapılan seçimlerde büyük bir farkla seçilen yeni başkan Claudia Sheinbaum 1 Ekim'de göreve başlayacak.

İLK OLMAYACAK

Peru'da 1990'larda hakimleri, polis memurlarını ve diğer hükümet yetkililerini öldürmekle ünlenen Shining Path terörist grubunun üyelerini yargılamak için Meksika'da önerilen sisteme benzer bir sistem vardı.

Bazı yargıçlar mahkemede paravanların arkasında otururken diğerleri maske takıyordu ancak sistem son derece tartışmalıydı ve birçok yeniden yargılama ve adaletin yanlış tecelli etmesinin yanı sıra birçok sanığın beraat etmesiyle sonuçlandı.

Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası toplum, sanığın adil yargılanma hakkının ihlali olarak görüldüğü için anonim hakimlerin kullanılmasına karşı sık sık uyarıda bulunmuştur. Yargı sisteminde önerilen bu revizyona, atanmış yargıçlardan seçilmiş yargıçlara geçiş de dahildir.